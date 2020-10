Galaxy S21 (30) : lancement finalement prévu pour janvier 2021

Alors que les rumeurs faisaient état pas plus tard qu'hier d'une sortie dès cette année du Galaxy S21, voici que l'on apprend aujourd'hui que le fleuron de Samsung sera finalement annoncé en tout début d'année prochaine.

Si le calendrier des sorties de Samsung est généralement réglé comme une horloge, le constructeur sud-coréen s'apprête à faire une grosse exception dans les mois à venir. Chaque année, Samsung dévoile ses nouveaux smartphones de la galaxie S en février, que ce soit durant le MWC ou un petit peu avant. Les appareils sont ensuite disponibles moins dans le mois qui suit, soit la première quinzaine de mars. Mais avec les Galaxy S21 (ou S30), tout serait amené à changer. C'est ce qu'affirme en effet le site Sammobile, qui est généralement très bien informé sur le sujet.

Contrairement aux rumeurs qui annonçaient une sortie pour la fin d'année, ce qui semblait assez difficile à admettre tant 2020 a déjà été chargée en termes de sorties pour Samsung, le S21 verrait néanmoins sa sortie anticipée. Sammobile, qui a interrogé ses sources en Asie (on n'en saura pas davantage) a obtenu la réponse suivante : Samsung lancera sa gamme de S21 en janvier prochain. Si aucune date exacte n'a pour l'instant été établie, la commercialisation des nouveaux smartphones serait quant à elle planifiée pour fin janvier / début février.

Samsung avancerait la sortie des S21 à cause des ventes du S20

Les hypothèses concernant ce décalage sont multiples. Certains évoquent des ventes de S20 moribondes, quand d'autres expliquent que Samsung souhaite simplement éviter un lancement simultané de ses nouveaux flagships avec celui de son nouveau téléphone pliable, comme cela a été le cas pour les S10 et le Z Flip début 2020. Enfin, on peut également y voir la volonté de Samsung de boucher les trous en s'appropriant complètement le marché des smartphones Android, maintenant que Huawei est privé des services Google. Il semble par ailleurs que les fournisseurs soient actuellement dans les starting-blocks, et qu'ils ont même déjà commencé la production en masse des nouveaux smartphones de Samsung.

Quoi qu'il en soit, situation sanitaire oblige, il est fort probable que le lancement de la nouvelle gamme S21 s'effectue cette fois de manière virtuelle, comme cela a été le cas pour la gamme des Note 20 en août dernier.

Source : Samobile