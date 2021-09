Galaxy S21 FE : Samsung a fabriqué un nombre ridicule de smartphones

Le Galaxy S21 FE est le prochain smartphone abordable du constructeur sud-coréen. Attendu pour le mois de novembre après un premier report de sortie, Samsung est actuellement en phase de production. Et justement, d'après le leaker réputé Max Jambor, le constructeur a pour l'instant fabriqué un nombre ridicule d'appareils.

Samsung a pris l'habitude depuis le Galaxy S20 de proposer une variante FE ou Fan Edition. Proposé à un prix plus accessible que le Galaxy S21, cette version Fan Edition fait quelques concessions, mais offre certaines spécifications techniques supérieures à celles de son aîné, à l'image d'une dalle en Full HD+ 120 Hz légèrement plus imposante de 6,4″ contre 6,2″ sur le S21.

Les premières rumeurs affirmaient que le smartphone allait être présenté officiellement par Samsung le 8 septembre, mais finalement les difficultés liées à la pénurie mondiale de semi-conducteurs ont contraint le constructeur à revoir ses plans. En effet, Samsung a suspendu la production du S21 FE, le temps de constituer des stocks suffisants de puces. De fait, le lancement du Galaxy S21 FE a été repoussé en novembre 2021.

Seulement et d'après le leaker Max Jambor, Samsung rencontre toujours de sérieuses difficultés pour produire le Galaxy S21 FE. D'après ses sources, la firme sud-coréenne a pour l'instant fabriqué 10 000 appareils seulement. Une quantité ridicule, qui ne suffira même pas à approvisionner un marché, sans parler des autres évidemment.

Samsung n'est pas confiant dans le succès du S21 FE

Selon Max Jambor, la forte demande de Galaxy Z Fold 3 et de Galaxy Z Flip 3 pourrait également jouer un rôle dans les difficultés rencontrées par le constructeur pour fabriquer le S21 FE. En effet, les trois appareils embarquent un Snapdragon 888, et de fait, Samsung n'aurait pas assez de processeurs à disposition pour fabriquer le S21 FE dans des quantités suffisantes.

En outre, l'insider assure que Samsung ne se montre pas des plus optimistes concernant les ventes du S21 FE. Plusieurs raisons à cela : en premier lieu, les utilisateurs peuvent désormais dénicher le Galaxy S21 à un prix abordable grâce aux offres promotionnelles mises en place par les revendeurs et les opérateurs, ce qui n'incite pas les clients à craquer pour un S21 FE plus cher ou au même prix, le tout moins performant sur le plan technique. De plus, le lancement du Galaxy S22 devrait avoir lieu en janvier 2022, une raison de plus aux yeux de l'insider pour ne pas acheter ce Galaxy S21 FE et attendre la prochaine génération d'appareils Samsung.

Source : SamMobile