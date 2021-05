Galaxy S21 FE : un premier benchmark dévoile la fiche technique

Le Galaxy S21 FE vient d'apparaître dans la base de données de Geekbench. Le benchmark confirme une partie de la fiche technique, dont la présence du SoC Snapdragon 888 de Qualcomm en lieu et place d'un chipset Exynos. Comme l'an dernier, Samsung pourrait-il proposer une version 4G LTE alimentée par un SoC Exynos ? On fait le point.

Ce 21 mai 2021, un smartphone portant le nom de code SM-G990B a fait son entrée sur Geekbench. D'après les informations de nos confrères de SamMobile, il s'agit du Galaxy S21 Fan Edition (FE), une quatrième déclinaison qui viendra enrichir la gamme des Galaxy S21. Samsung a d'ailleurs confirmé par mégarde l'existence du S21 FE récemment.

Sur Geekbench 5.4.1, le smartphone grimpe à 1917 en multi core et à 381 en single core. Il s'agit probablement de résultats préliminaires, l'optimisation logicielle n'étant encore pas terminée. Ces résultats ne devraient pas refléter les performances réelles du smartphone une fois disponible sur le marché.

Le benchmark confirme la présence d'un Snapdragon 888, pas de version Exynos au programme ?

Le Galaxy S21 FE est visiblement alimenté par un SoC Snapdragon 888, le chipset gravé en 5nm de Qualcomm. Samsung épaule la puce avec 6 Go de RAM. Comme l'an dernier, le géant de Séoul utilisera visiblement un SoC conçu par Qualcomm à la place d'un Exynos pour les versions compatibles avec la 5G.

En 2020, Samsung avait en effet décliné le Galaxy S20 FE (Fan Edition) en deux variantes : une édition 5G avec un Snapdragon 865 et un modèle 4G LTE avec un processeur Exynos 990, la même puce que les Galaxy S20 et les Galaxy Note 20. Récemment, la marque a aussi lancé des S20 FE 4G avec un Snapdragon 865, en réaction à la pénurie de semi-conducteurs.

Pour l'heure, il n'y a aucune trace d'un S21 FE 4G alimenté par un chipset Exynos. Néanmoins, il est toujours possible que Samsung propose une version sans 5G sur certains marchés, note SamMobile. Pour rappel, la présentation du Galaxy S21 FE devrait être organisée le 19 août 2021. Nous en saurons plus sur l'existence d'un smartphone 4G only d'ici là. On vous en dit plus dès que possible.

Source : SamMobile