DxOMark : le Xiaomi Mi 10 Pro est le meilleur smartphone du classement photo et vidéo

DxOMark vient de publier son analyse de la partie photo/vidéo du Xiaomi Mi 10 Pro : avec un score de 124, le smartphone prend la tête du classement. L’organisme salue les améliorations par rapport au déjà excellent Mi CC9 Pro Premium Edition. Le smartphone devance l’ancien champion de la catégorie, le Huawei Mate 30 Pro.

DxOMark vient de publier les conclusions de ses tests de la partie photo et vidéo du Xiaomi Mi 10 Pro, et elles sont plutôt flatteuses : « Si quelqu’un avaient encore besoin d’être convaincu que Xiaomi est l’un des meilleurs concepteurs de capteurs photo du marché mobile après les performances du Mi CC9 Pro Premium Edition à la fin de l’année dernière, le Mi 10 Pro devrait définitivement cimenter cette réputation ».

Et DxOMark d’ajouter que ces améliorations ont été constatées « malgré l’utilisation d’un matériel d’imagerie semblable » aux capteurs du Mi CC9 Pro Premium Edition aussi appelé Mi Note 10 : « Xiaomi a réussi à améliorer les Mi 10 Pro dans plusieurs domaines clés, grâce à une combinaison d’optimisations fines et les capacités de traitement accrues du chipset Snapdragon 865« .

Leader dans presque toutes les catégories

DxOMark explique en effet que les capteurs photos délivrent « des résultats excellents (et souvent leaders dans sa catégorie) dans pratiquement toutes les catégories de tests ». En photo, DxOMark salue un haut niveau de détail avec un compromis équilibré entre texture et bruit, dans les conditions de forte luminosité. Mais aussi une exposition et balances des blancs précises et stables.

Le niveau de détail est bon lors de l’utilisation du zoom, le découpage du bokeh est aussi précis que la qualité de l’estimation de profondeur de champ. DxOMark salue également le niveau de détail en bonnes conditions d’éclairage via le grand angle. L’organisme note néanmoins que les visages sont parfois légèrement mal mis au point, et que les couleurs peuvent parfois être légèrement fades (surtout les rouges).

Ainsi que quelques aberrations légères, comme un léger bruit de luminance dans les zones d’ombre, et un léger ghosting dans les photo HDR prises avec le grand angle et le mode Nuit. En vidéo, DxOMark salue une stabilisation particulièrement efficace, la rapidité et la précision de l’autofocus en conditions de forte ou basse luminosité, et un bon niveau de détails en forte condition de luminosité et à l’intérieur des bâtiments.

Dans le même temps, les testeurs relèvent un HDR légèrement limité dans son étendue, des tons rouges parfois peu naturels, un bruit en conditions de faible luminosité, et de l’aliasing dans les conditions de luminosité forte à faible. DxOMark conclut en disant que ce smartphone « est le meilleur choix pour tous les passionnés de photographie et vidéographie mobile, et mérite d’être le nouveau leader de notre classement caméra DxOMark ».

