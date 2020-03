Oppo Find X2 Pro : DxOMark le sacre nouveau roi de la photo sur smartphone

DxOMark salue les performances photo et vidéo de l’Oppo Find X2 avec un score de 124 qui fait de ce smartphone le nouveau roi du classement. L’organisme a particulièrement récompensé le réalisme du Bokeh, la précision de l’autofocus et de l’exposition. Mais note toutefois un manque de détails en ultra-grand angle et des inconsistances en vidéo côté exposition, lorsque le HDR est actif.

DxOMark vient de publier sa longue analyse des capteurs photo de l’Oppo Find X2. Le smartphone embarque un module principal triple baptisé Ultra Vision Camera System. Ce dernier se compose d’un capteur principal 48 Mpx, (1/1.4″, f/1.7, OIS), un capteur ultra-grand angle 48 Mpx (1/2″, f/2.2), et un téléobjectif 13 Mpx (1/3,4″, f/3, OIS). Chaque objectif est doté d’un autofocus, et l’ensemble s’accompagne d’un flash Dual LED. En photo, les capteurs Quad-Bayer délivrent des fichiers de 12 mégapixels. En vidéo, le module est capable de prendre des films en 4K à 60 images par seconde.

DxOMark explique : « nous avons déjà vu des capteurs photo excellents chez Oppo par le passé, mais ceux du Find X2 Pro sont jusqu’à présent le chef d’oeuvre du constructeur chinois. Il rejoint le Xiaomi Mi Note 10 à la première place de notre classement DxOMark Camera, grâce à ses capacités dans tous les domaines. Que vous preniez des images lors d’une journée ensoleillée ou dans la pénombre d’un restaurant, ou preniez des images avec l’ultra grand angle ou le zoom 5x, ou enregistriez une vidéo Bokeh ou un film en 4K, le Find X2 Pro a peu de chances de vous décevoir, ce qui en fait l’appareil de tous les jours pour les photographes mobiles qui s’en remettent aux capteurs de leur smartphone dans une grande variété de situations ».

Dans le détail, DxO salue en photo les excellentes performances de l’autofocus, les couleurs agréables et l’étendue dynamique particulièrement larges, les niveaux très bas de bruit dans toutes les conditions de lumière, le haut niveau de détail que ce soit avec des photos de près où via le téléobjectif, les clichés ultra-larges, dotés de peu de distorsion, ou encore le réalisme du bokeh HDR. L’organisme relève tout de même une baisse du niveau de détails sur les bords de l’image lors des clichés zoomés. Les experts relèvent également un comportement erratique du HDR à l’intérieur, et un léger manque de détails dans les clichés ultra-grand angle.

En vidéo, DxOMark salue une exposition excellente, jusqu’à la basse luminosité, de bonnes couleurs avec un haut rang dynamique, une excellente stabilisation de l’image, un autofocus rapide et fiable et peu de brut en basse luminosité. Tout en notant toutefois quelques instabilités de l’autofocus dans les scènes HDR, des pertes de détails occasionnelles dans les vidéos prises à l’extérieur, ainsi qu’un peu de bruit, toujours lorsque les images sont prises à l’extérieur.

Source : DxOMark