Huawei Mate 30 Pro 5G : il bat le Mate 30 Pro en photo selon DxOMark

DxOMark, site spécialisé dans les tests photographiques, a publié un test du Mate 30 Pro 5G. Il lui donne la meilleure note jamais offerte à un téléphone : 123 points. Soit 2 points de plus que le Mate 30 Pro 4G. Les principaux points d’amélioration notés par le site concerne la qualité des clichés avec le zoom hybride, le contraste des portraits. Mais le Mate 30 Pro 5G n’a pas été meilleur dans toutes les disciplines.

Quelles sont les différences entre le Mate 30 Pro et le Mate 30 Pro 5G. À l’évidence, l’un est compatible 4G tandis que l’autre est compatible 5G. Et théoriquement, c’est bien la seule différence entre les deux modèles. Mais c’est théorique. Car, en vérité, la différence entre les deux versions de la phablette haut de gamme est le chipset : le Mate 30 Pro 5G profite du Kirin 990 5G, tandis que le Mate 30 Pro classique profite du Kirin 990 4G. Et ce ne sont pas les mêmes composants.

Gravé en 7nm FinFET+ EUV, le Kirin 990 5G est légèrement plus rapide au niveau de ces processeurs et il compte un coprocesseur de plus dédié à l’intelligence artificielle. Rappelons que l’intelligence artificielle sert notamment en photographie pour adapter dynamiquement les paramètres de capture aux conditions d’exposition. Cela veut dire que les traitements des images sont potentiellement meilleurs sur le Kirin 990 5G.

D’où l’idée de DxOMark, célèbre site dédié aux tests photographiques, de tester la version 5G du Mate 30 Pro après avoir réalisé celui de la version 4G (celle que vous retrouvez en France, par exemple). Et il y a plusieurs différences entre les deux modèles. À tel point que le Mate 30 Pro 5G obtient une meilleure note : 123 points. Il s’offre par la même occasion la première place du podium actuel, devant le Mate 30 Pro, ancien roi de la photo, et le Mi CC9 Pro « Premium Edition » (modèle encore inédit en France), ex æquo avec 121 points.

Des améliorations, mais aussi des retours en arrière

Dans le détail, il obtient 134 points en photo et 102 points en vidéo, contre 132 points et 100 points pour la version 4G dans les mêmes catégories. Les points d’amélioration notés par DxO Mark entre les deux modèles ne sont pas nombreux et concernent des points secondaires, comme l’apparition d’artéfacts (éléments défectueux apparus artificiellement dans l’image), l’amélioration du mode nocturne et la qualité du zoom (ou plutôt la qualité d’une image réalisée avec le zoom hybride). L’amélioration des portraits avec l’effet bokeh est également notée. Si la profondeur de l’effet est identique, le contraste est plus prononcé avec le Mate 30 Pro 5G.

Les photos réalisées avec l’objectif grand-angle sont étonnamment moins bien notées que celles offertes avec le même objectif du Mate 30 Pro 4G. La raison évoquée par les testeurs est le nouvel algorithme pour redresser les distorsions dues à l’objectif grand-angle. Il est plus efficace, mais il réduit aussi le champ de vision. Quant aux éléments primordiaux (contraste, exposition, luminosité, réactivité de l’autofocus), les deux versions du Mate 30 Pro obtiennent les mêmes notes.

En vidéo, le constat est presque identique. Stabilisation et exposition ne bougent pas. Quelques points d’amélioration sont notés (comme l’autofocus dynamique, et la netteté de l’image), mais aussi quelques retouches qui baissent la qualité des prises de vue. Le Mate 30 Pro 5G obtient ainsi une moins bonne note en restitution des couleurs.