Galaxy S20 : une mise à jour répare enfin l’autofocus des modèles Exynos 990

Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra alimentés par un SoC Exynos 990 reçoivent actuellement une nouvelle mise à jour. Ce firmware vise essentiellement à corriger les problèmes rencontrés avec l’autofocus de l’appareil photo des smartphones.

Début du mois de mars, Samsung a déployé une mise à jour destinée à corriger l’autofocus sur les Galaxy S20 équipés d’un chipset Snapdragon 865. Quelques jours plus tard, la firme sud-coréenne déploie le firmware G98xxXXU1ATCH via une mise à jour système OTA sur toutes les variantes alimentées par le SoC Exynos 990, rapportent nos confrères de SamMobile. Les Galaxy S20 vendus en Europe, et donc en France, sont concernés.

Lire également : Samsung Galaxy S20 et Z Flip – aucune mise à jour n’est prévue après Android 12

L’application photo des S20 passe en version 10.0.01.98

Dans le détail, le firmware contient la version 10.0.01.98 de l’application photo. La mise à jour corrige ainsi les soucis de l’autofocus. De nombreux utilisateurs se sont en effet plaints que la mise à jour automatique soit beaucoup trop lente. Selon SamMobile, l’autofocus est bien plus rapide après l’installation de la mise à jour. C’est surtout flagrant sur le Galaxy S20 Ultra.

La mise à jour ne tardera plus à débarquer sur votre smartphone, probablement dans les jours à venir. Pour vérifier si la mise à jour est déjà proposée, on vous invite à vous rendre dans les Paramètres > Mise à jour logicielle. Comme toujours, on vous conseille de brancher votre appareil à une source d’alimentation avant de lancer l’installation.

Dans les semaines à venir, Samsung déploiera une autre mise à jour sur les S20. Cette troisième mise à jour OTA devrait corriger 4 bugs majeurs rapportés par les utilisateurs, dont un problème de surchauffe avec la recharge sans fil. Avez-vous déjà pu installer la mise à jour ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : SamMobile