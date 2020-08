Galaxy S20 : Samsung déploie la mise à jour One UI 2.5

Samsung vient de lancer le déploiement de la mise à jour One UI 2.5 sur les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, tout juste au moment où le Galaxy Note 20 fait ses débuts partout dans le monde. La mise à jour est une petite évolution de One UI 2.1 et introduit notamment la compatibilité de la navigation gestuelle d’Android 10 avec les launchers alternatifs.

Nous sommes le 21 août 2020, et c’est aujoud’hui que les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra sont disponibles à l’international après leur présentation le 5 août dernier. Les deux smartphones étaient censés être les premiers à bénéficier de la nouvelle surcouche OneUI 2.5. À notre grande surprise, Samsung a décidé de lancer le déploiement de la mise à jour dès maintenant sur l’ensemble de la gamme S20.

Comme le précisent nos confrères de Sammobile, les firmwares G981BXXU4BTH5, G986BXXU4BTH5 et G988BXXU4BTH5 correspondant respectivement aux Galaxy 20, S20+ et S20 Ultra sont désormais déployées en Europe, à commencer par l’Allemagne, l’Italie, le Portugal ou encore les Pays-Bas. Ça devrait également être le cas pour la France dans les heures qui viennent.

One UI 2.5 : quelles sont les nouveautés ?

Cette nouvelle version arrive seulement quelques mois après One UI 2.1 qui a été introduit avec le Galaxy S20. Si la surcouche ne change rien à l’interface de One UI 2.0, plusieurs nouveautés ont été introduites sur le plan fonctionnel. On découvrait notamment les nouvelles options de partage Quick Share et Music Share, ainsi que des nombreuses améliorations au niveau de l’application Samsung Camera.

Sans surprise, One UI 2.5 n’apporte pas grand-chose de nouveau, si ce n’est la compatibilité de la navigation gestuelle d’Android 10 avec les launchers alternatifs. Si vous êtes de ceux qui préfèrent un lanceur tiers plutôt que la surcouche Samsung, il était jusqu’ici impossible de profiter de nouvelles options de navigation par gestes.

Si vous possédez un Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra, la notification OTA d’une mise à jour devrait arriver dans les prochaines heures si ce n’est déjà le cas. N’hésitez pas à vérifier régulièrement sa disponibilité en vous rendant dans Paramètres > Mise à jour du logiciel > Téléchargelent et Installation. Pour rappel, en annonçant le passage de son support à trois générations d’Android il y a quelques jours, Samsung a également précisé que les Galaxy S20 seront les premiers à recevoir OneUI 3.0 (Android 11) en version stable dans les prochaines semaines.

Source : Sammobile