Voici notre sélection des meilleurs Launchers Android en 2020. Il s’agit d’applications disponibles sur le Play Store permettant de modifier significativement l’interface et l’ergonomie sans aucune manipulation complexe, il en existe énormément et nous en avons sélectionné quelques-unes parmi les plus populaires sur la boutique d’applications de Google.

La plupart des launchers proposent de changer le thème, les icônes de la home et bien souvent d’appliquer de nouveaux effets de défilement, de créer des raccourcis via des gestes tactiles personnalisés. Par exemple, un double tap permet d’accéder aux réglages du smartphone alors qu’un triple tap lance une application. Un glissé du doigt dans une direction ouvre une page choisie et un mouvement de « pinch » ou pincement permet d’accéder à un dossier. En fonction du modèle installé il sera possible d’optimiser le rendu graphique ou à l’inverse de le simplifier pour que les performances soient prioritaires.

La principale force d’un launcher Android est d’autoriser une refonte complète du système afin qu’il arbore un look et une ergonomie plus proches de son utilisateur. Préparez-vous à passer pas mal de temps à tout personnaliser, car fort heureusement, il y en a pour tous les goûts, autant pour les néophytes que les connaisseurs.

Voici un petit récapitulatif des meilleurs launchers Android de 2020. Évidemment, il en existe plusieurs dizaines d’autres et nous vous proposons ici juste une sélection de ceux nous semblant les plus intéressants, selon l’usage que vous voudrez en faire.

Action Launcher 3

Dans le top des meilleurs launchers se trouve donc Action Launcher 3 et ce, pour de bonnes raisons. Source de la customisation pour tout smartphone, l’ajout d’un lanceur d’applications tel que celui-ci permettra d’incorporer des Quickpages, des couvertures, etc.

Bien d’autres fonctions sont disponibles qui permettront d’améliorer l’interface de votre terminal Android. Action Launcher 3 permet plusieurs choses.

Une utilisation via le tiroir d’applications

Balayer les applications pour les faire apparaître en widgets

Scrolling fluide et infini

Transforme vos icônes en dossiers

Fonction QuickSearch

Renommer vos dossiers est aisé

Modifier la police d’écriture

Dissimuler la barre d’état

Android One Launcher

Ce petit dernier n’est pas encore disponible sur le Play Store au moment où ces lignes sont écrites. Il faudra donc se rendre directement sur ce site. Une fois l’APK téléchargée, il suffit de l’installer en suivant nos consignes dans le cas où vous n’auriez pas connaissance des manipulations à réaliser. L’Android One Launcher propose une interface Android pure particulièrement légère et qui va droit à l’essentiel. C’est un développeur qui a extrait le Launcher d’un smartphone Android One, le Xiaomi Mi A1 que nous avons eu l’occasion de tester.

On distingue quelques différences avec le Launcher disponible sur les smartphones Pixel de Google, comme le tiroir d’applications qui présente un fond blanc. Nous précisons que l’installation de l’APK fonctionne parfaitement même sur les terminaux qui ne sont pas rootés. Espérons que Google mette à disposition ce launcher directement dans le Play Store. Il est bon de noter que le géant de la recherche propose encore Google Now Launcher.

Apus

Esthétiquement très réussi, Apus est aussi particulièrement personnalisable. De très nombreux wallpapers, thèmes, packs d’icônes, animations ainsi que des outils afin de toujours disposer d’une interface dernier cri. Apus classe automatiquement vos applications dans des dossiers, des gestes intuitifs vous donnent accès à des raccourcis.

La fonction Free Swipe vous donne accès directement aux réglages téléphone et système. Apus est aussi fourni avec un accélérateur de performances, un optimiseur de batterie. Un inconvénient toutefois, la pub peut être un peu trop intrusive au goût de certains.

BlackBerry Launcher

BlackBerry propose un launcher sur le Play Store pour les utilisateurs de smartphones ne disposant pas d’un appareil de la marque, mais souhaitant tout de même avoir une interface proche de ce que propose le fabricant sur ses terminaux. 30 jours d’essai sont proposés gratuitement au-delà des publicités viendront s’ajouter. Il est possible de s’en débarrasser moyennant finance. Voici les points clés de cette interface :

Les widgets surgissants BlackBerry vous permettent d’afficher n’importe quel widget d’application en faisant simplement glisser le doigt vers le haut ou le bas sur l’icône de votre écran d’accueil, afin d’accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin

Créez des raccourcis personnalisés pour la numérotation rapide, les itinéraires Google Maps, Drive Scan et plus encore

Personnalisez l’apparence de votre terminal à l’aide de packs d’icônes, fonds d’écran et sonneries

Modifiez la disposition de grille des volets de votre écran d’accueil

Masquez des applications individuelles de l’écran d’accueil et de l’écran Toutes les applications

Evie Launcher

Ce launcher arbore un design minimaliste, il suffit de glisser vers le haut pour afficher les applications, Evie bénéficie également d’un moteur de recherche rapide et offre un grand niveau de personnalisation à travers des packs d’icônes téléchargeables.

Go Launcher EX

Go Launcher EX est le launcher Android le plus réputé et le plus téléchargé. Et pour cause, c’est le plus complet de tous et l’un des plus évidents à prendre en main. Il offre de très nombreux thèmes, animations de transition, écrans de verrouillage…Il y en a pour tous les goûts et il y a vraiment peu de chances pour que vous ne trouviez pas ce que vous recherchez.

Go Launcher Ex se marie particulièrement bien avec toutes les versions de l’OS. Il propose de superbes effets 3D. Un des principaux inconvénients concerne les publicités un peu trop nombreuses.

Jusqu’à 15 icônes dans le dock avec gestion de leur apparence

Utilisation ergonomique et intuitive via les gestes tactiles

Possibilité de sélectionner la page à mettre en home

Gestion des badges de notification

Attribution d’actions aux gestes tactiles

Personnalisation complète de la barre de notification

Gestion poussée de l’organisation des applications (pas de classement par ordre alphabétique)

Création de dossiers

Boutique très fournie en thèmes, widgets, fonds d’écrans…

Customisation très complète

iOS 13 launcher

Vous êtes sous Android, mais aimez tout de même le look de l’interface des iPhone ? On a ce qu’il vous faut : ce launcher émule l’apparence d’iOS 13 icônes et gestuelle incluses. Le 3D Touch est là comme sur les vrais iPhone de même que la façon dont les smartphones Apple présentent et rangent les applications. Cet iOS Launcher prend en charge des add-ons, par exemple pour simuler le Control Center, Assistive Touch, ou encore les fonds d’écran originaux.

Microsoft Launcher

Témoignage de l’intérêt de Microsoft pour l’OS de Google, Launcher est un launcher Android plutôt bien conçu qui devrait faire le bonheur de tous les maniaques de l’organisation. Alors que l’écran d’accueil vous permet d’afficher vos applications, vous pouvez également définir une multitude d’écrans d’accueil comportant vos contacts, vos rappels, vos documents et les applications que vous utilisez le plus. On reconnaît bien la patte de Microsoft et son goût prononcé pour l’organisation.

Nova Launcher

Commençons par l’un des plus connus, si ce n’est le plus connu. Hautement personnalisable, Nova Launcher propose depuis très peu de temps une nouvelle fonction permettant d’harmoniser totalement vos icônes, qu’elles proviennent de packs différents ou non.

Les nombreux options et réglages sont dissimulés au sein d’un lanceur très réussi tant au niveau esthétique que pratique. Il se rapproche d’autres très bons launchers comme Apex. Très ergonomique, il propose des fonctions très utiles et a été pensé pour la dernière version d’Android et fonctionne parfaitement sur smartphone comme sur tablette.

Nombreux packs d’icônes et thèmes

Tiroir d’application personnalisable (dimensions, arrière-plans…)

Interface customisable

Scrolling très fluide

Thèmes Android 7.0 disponibles

Thèmes pour Nova disponibles sur le Play Store

POCO Launcher : celui du Pocophone F1

La nouvelle marque lancée par Xiaomi dispose d’un launcher différent de celui proposé sur les smartphones de la firme embarquant MIUI. Le Pocopohone F1, premier smartphone au rapport qualité-prix alléchant dispose de ce launcher qui plaira sans doute plus aux utilisateurs européens puisque nous notons la présence d’un tiroir d’applications et un look plus aguicheur.

Design intuitif

Nombreux packs d’icônes et thèmes

Gardez vos applications privées en masquant leurs icônes

Rapide et fluide

Solo Launcher

Des millions d’utilisateurs lui ont fait confiance, ce qui se ressent dans ses notes très élevées Solo Launcher. Ce lanceur sera votre fidèle compagnon dans l’entreprise de refonte et de personnalisation de l’interface Android classique que vous arborez actuellement. Très sobre et fluide, l’application est entièrement gratuite, mais vous permettre tout de même de profiter d’une grande liberté de customisation.

Entièrement gratuite

Interface fluide et rapide

Grande collection de thèmes et de packs icônes

Jolies animations

Intégration Google Now

SquareHome 2

Le launcher SquareHome 2 se différencie avec une interface bien à lui adoptant des carrés à l’image de Windows Phone. Le tiroir d’applications est revu et il est possible de sélectionner celles qui devront s’afficher sur le bureau principal. Ensuite, nous pouvons également compter sur une aide au lancement de l’application pour l’appréhender et modifier certains réglages comme les effets par exemple. Une version gratuite et une autre payante sont proposées sur le Play Store.

L’interface utilisateur de style Metro et utilisable également sur tablette

Les magnifiques effets de tuiles

Affichage des notifications et sur les tuiles

Tiroir d’applications intelligent

Accès rapide à vos contacts.

Beaucoup d’options de personnalisation

Pour les moins initiés, vous l’aurez compris, de nombreuses possibilités s’ouvrent à vous et cette sélection des meilleurs launchers de 2020 ne représente que la partie émergée de l’iceberg. Si vous utilisez un launcher Android et que vous avez envie de le partager avec nous, n’hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Il en existe des dizaines et les plus intéressants ne sont pas toujours les plus populaires.