Samsung dévoile la liste des 38 smartphones Galaxy mis à jour pendant 3 ans

Samsung publie la liste complète des 38 smartphones et tablettes qui bénéficieront de sa nouvelle politique de mise à jour des « trois générations » de mise à jour. Les Galaxy S, Note et Z de 2019 et 2020 sont tous présents dans la liste, ainsi que les deux dernières générations de tablettes haut de gamme. Quelques Galaxy A ont même réussi à s’incruster.

Il y a deux semaines, Samsung présentait le Galaxy Note 20, le Galaxy Note 20 Ultra, le Galaxy Z Fold 2 et les Galaxy Tab S7 et S7+, entre autres. Durant cette conférence virtuelle, appelée communément Unpacked, Samsung a fait une promesse que bien peu de personnes ont été capables de décrypter : offrir trois « générations » de mise à jour de fonctionnalité et de sécurité. Qu’est-ce que cela comprend exactement ? Le coeur Android est-il impliqué dans ce plan ? Quelle est la durée exacte ? Quels smartphones et quelles tablettes seront concernés ? A chacun de faire son pronostic.

Lire aussi – Samsung est le roi des mises à jour Android : voici pourquoi c’est intelligent

Cette semaine, Samsung apporte plusieurs informations pour éclairer nos lanternes. La première est la liste des smartphones et des tablettes. La liste comprend 38 références. Certains de ses smartphones sont simplement la version 5G d’un autre téléphone également concerné. La liste est donc moins impressionnante qu’elle aurait pu être. Mais elle reste tout de même très importante. En voici tous les détails, répartis par famille et par génération :

Galaxy S20

Galaxy S20

Galaxy S20 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S10

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy S10e

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z

Galaxy Fold

Galaxy Fold 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy A

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A90 5G

Galaxy Tab S

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7+ 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Deux remarques sur cette liste. La première : tous les modèles concernés par cette nouvelle politique de mise à jour ont été commercialisés à partir de 2019. Aucun smartphone de 2018 (comme le Galaxy S9 ou le Galaxy Note 9) en bénéficieront. La seconde remarque concerne les gammes. Si les familles les plus onéreuses (S, Z et Note) sont évidemment présentes dans la liste, la gamme l’est également. Nous sommes notamment surpris de retrouver le Galaxy A51. Il est le modèle le plus abordable de cette liste. Et il sera aussi bien maintenu qu’un modèle vendu plus de 5 fois plus cher comme le Z Fold 2.

Il s’agit de trois ans de mise à jour

Dans son message, Samsung précise également les modalités de cette politique de mise à jour. La firme confirme que le mot « génération » concerne bien les itérations du système d’exploitation Android. Samsung promet ainsi que la série Galaxy S20, sorti sous Android 10, recevra trois mise à jour majeure d’Android. Elle sera d’ailleurs la première concernée par la migration vers Android 11. Cela comprend les mise à jour système, les patchs de sécurité et les nouvelles fonctionnalités.

Le Galaxy S20, par exemple, passera donc à Android 11. Et à Android 12 et 13 ultérieurement. Samsung ajoute que certaines mises à jour dépendront de la plate-forme technique de chaque modèle. Le déploiement du firmware des Galaxy S20 sous cette version d’Android est attendue avant la fin de l’année. Ensuite, les autres familles seront progressivement concernés. Samsung promet que le délai d’attente sera rapide.

Enfin, les smartphones de cette liste seront les premiers à bénéficier de cette nouvelle politique. Tous les futurs Galaxy S, Galaxy Tab S, Galaxy Note et Galaxy Z seront couverts par la même garantie, sans aucune exception. Quant aux prochains Galaxy A, ils ne seront pas tous concernés. Mais la présence du Galaxy A51 est encourageante pour les modèles milieu de gamme, même si le successeur de ce smartphone n’est pas forcément assuré d’en bénéficier.