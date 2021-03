Galaxy S10 : la mise à jour OneUI 3.1 provoque un bug avec la carte SIM

Certains Galaxy S10 rencontrent un bug après l'installation de la mise à jour OneUI 3.1. D'après les témoignages, la mise à jour Android 11 provoque un bug empêchant le smartphone de reconnaître la carte SIM. Les utilisateurs se retrouvent alors privés d'Internet mobile, d'appels et de SMS.

Fin février 2021, Samsung a lancé le déploiement de l'interface One UI 3.1 sur les smartphones de son catalogue. Cette mise à jour basée sur Android 11 ajoute les fonctionnalités logicielles développées initialement pour les Galaxy S21. Le firmware comprend notamment la fonction Single Take2, un autofocus tactile optimisé, un contrôleur d'auto-exposition, un outil de retouche photo intelligent et le nouveau mode Eye Comfort Shield7.

La mise à jour été rapidement proposée sur les Galaxy S10, S10+ et S10e, les anciens fleurons de Samsung. Malheureusement, le firmware provoque un bug sur certaines unités, rapportent nos confrères de Galaxy Club. Un nombre croissant d'utilisateurs de S10 affirment que la mise à jour empêche le smartphone de reconnaître la carte SIM. Le média assure avoir reçu plusieurs plaintes dans ce sens.

Samsung va-t-il suspendre le déploiement de One UI 3.1 sur les Galaxy S10 ?

D'après les témoignages, la carte SIM n'est soudainement plus reconnue par le S10. Le terminal affiche sporadiquement un message d'erreur « com.android.phone s'est arrêté ». De facto, les usagers ne sont plus en mesure de se connecter à Internet, de passer un appel téléphonique ou d'envoyer un message.

Pour corriger le problème, certains utilisateurs ont tenté de vider le cache des applications Téléphone et boite à outils SIM. Malheureusement, la manoeuvre n'a pas permis à tous les internautes touchés de régler le bug. Pour l'heure, on ignore si Samsung est au courant des dysfonctionnements rencontrés par les Galaxy S10.

Pour rappel, la précédente mise à jour déployée sur les Galaxy S10 avait provoqué une vague de problèmes. La mise à jour One UI 3.0 provoquait notamment une surchauffe anormale des smartphones après quelques minutes d'utilisation et un flou de l'appareil photo. Après une vague de témoignages mécontents, Samsung avait préféré suspendre le déploiement de la mise à jour. Dans ces conditions, Samsung va-t-il suspendre le déploiement de One UI 3.1 ? On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Galaxy Club