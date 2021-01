Galaxy S10 : Samsung suspend la mise à jour Android 11 à cause de nombreux bugs

Samsung a décidé de suspendre le déploiement de la mise à jour Android 11 sur les Galaxy S10 jusqu'à nouvel ordre. De nombreux utilisateurs ont en effet rencontré des bugs et des dysfonctionnements après l'installation du firmware. Selon certains témoignages, la mise à jour One UI 3.0 provoquait notamment une surchauffe du smartphone.

Début janvier 2021, Samsung a lancé le déploiement de la mise à jour Android 11, accompagnée de la surcouche One UI 3.0, sur les smartphones de la gamme Galaxy S10. Après plusieurs semaines de programme beta, les S10, S10+ et S10e pouvaient profiter de la mise à jour en version finale et stable.

Le constructeur a notamment poussé le firmware sur les terminaux européens. Samsung était parvenu à prendre de l'avance sur son calendrier de déploiement initial. Malheureusement, Samsung a rapidement été contraint de faire marche arrière. D'après les informations de nos confrères de SamMobile, le géant de Séoul a récemment suspendu le déploiement de la mise à jour Android 11 sur les Galaxy S10. Le firmware n'est plus proposé en OTA sur les appareils.

Sur le même sujet : Samsung réagit à la pétition contre les SoC Exynos des Galaxy S10 et S20

La mise à jour Android 11 provoque la surchauffe des Galaxy S10

Toujours selon SamMobile, les utilisateurs ayant installé la mise à jour Android 11 sur leur Galaxy S10 ont rencontré une avalanche de bugs et de dysfonctionnements divers. D'après les témoignages collectés par le média, la mise à jour provoquait une surchauffe anormale des smartphones après quelques minutes d'utilisation. Certains usagers affirment aussi avoir rencontré des problèmes de flou avec l'appareil photo. Un bug logiciel provoque visiblement un dysfonctionnement des algorithmes de traitement intégrés à l'ancien flagship.

Si vous avez déjà installé Android 11 sur votre Galaxy S10, on vous conseille de prendre votre mal en patience. Le constructeur sud-coréen devrait rapidement proposer une seconde version de la mise à jour, accompagnée d'un correctif visant à corriger les bugs. Pour l'heure, Samsung n'a pas encore confirmé l'arrêt du déploiement d'Android 11 sur les S10. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : SamMobile