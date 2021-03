Galaxy S22 : Samsung dévoile la prochaine génération de capteurs photo ISOCELL 2.0

Samsung dévoile dans un billet de blog et une vidéo sa nouvelle génération de capteurs ISOCELL 2.0 qui pourrait trouver sa place dans les prochains smartphones Galaxy à commencer par le S22. La technologie permet à la fois d'augmenter la densité de pixels et la sensibilité à la lumière.

Samsung vient de dévoiler sur son blog les caractéristiques de sa prochaine technologie de capteurs ISOCELL 2.0 qui pourrait se faire une place dans les prochains smartphones Galaxy S22. A l'origine, la technologie ISOCELL, explique Samsung, avait été développée pour éviter les fuites de lumière entre chaque pixel en introduisant une barrière réfléchissante. Ce concept a permis à Samsung de délivrer dès 2013 des capteurs photo au-dessus de la concurrence dans ses smartphones.

La technologie ISOCELL permet notamment une réduction de 30% de la pollution lumineuse entre les pixels, ainsi qu'une augmentation de l'effet de puits – se traduisant par 30% plus de lumière en comparaison de capteurs conventionnels. Or, aussi innovante soit-elle, la première mouture de capteurs ISOCELL avait un défaut. Le matériau qui sert de barrière entre les pixels n'était pas parfaitement réfléchissant, et absorbait une quantité significative de lumière.

L'innovation d'ISOCELL 2.0 c'est un matériau barrière plus réfléchissant entre les pixels

Avec ISOCELL 2.0 Samsung intègre un meilleur matériau barrière entre les pixels de ses capteurs. La technologie bénéficie de l'intermédiaire ISOCELL Plus dans lequel Samsung avait déjà optimisé le matériau barrière, sans totalement supprimer ses propriétés absorbantes. ISCOELL 2.0 intègre enfin un matériau optimisé qui ne contient pas de métal et réfléchit plus de lumière.

“Cela réduit encore davantage les pertes optiques dans chaque pixel et améliore de manière significative la sensibilité à la lumière, autorisant les smartphones à produire des images encore plus vives avec moins de bruit”, explique Samsung. Qui précise que cette technologie va permettre au constructeur de créer des capteurs “avec des pixels encore plus petits tout en absorbant plus de lumière” et “sans compromettre la reproduction de couleurs vives”.

Samsung conclut : “la lumière est le facteur le plus important dans la production de photos haute qualité, et le capteur photo de votre smartphone est justement le composant clé pour traiter cette lumière. En équipant votre téléphone pour capter le plus de lumière possible, ISOCELL 2.0 vous donne le pouvoir d'utiliser votre smartphone pour capturer des moments mémorables avec une qualité toujours impeccable, partout et n'importe quand”.