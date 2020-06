Galaxy Note 20 : surprise, une version Ultra vient d’être certifiée

Le Galaxy Note 20 Ultra a fait son apparition dans une fiche de certification. Samsung préparerait-il un smartphone d’une taille gigantesque en plus du Note 20 et du Note 20+ ? Une rumeur séduisante qu’il faut prendre avec des pincettes.

Le Galaxy Note 20 Ultra de Samsung pourrait-il être le plus grand smartphone jamais sorti par la marque ? Un terminal mystérieux a passé une certification bluetooth et a été repéré par le site MySmartPrice. Le smartphone est dénommé Galaxy Note 20 Ultra. Une dénomination encore jamais vue dans les rumeurs autour des nouveaux terminaux de la marque.

Les rumeurs du moment parlent de deux smartphones Galaxy Note 20 dévoilés cette année par Samsung : le Galaxy Note 20 classique, qui serait équipé d’un écran de 6,7 pouces et une déclinaison disposant d’un écran de 6,9 pouces nommée Galaxy Note 20+.

Trois pour le prix de deux ?

Ce Galaxy Note 20 Ultra, certifié ici avec le Bluetooth 5.0, serait donc un troisième modèle en préparation. Un terminal encore plus grand que 6,9 pouces comme le suggère son nom. Une taille qu’on pourrait juger déraisonnable pour un smartphone. On rappelle qu’il y a encore quelques années, la taille des 7 pouces était très utilisée par les tablettes.

Cependant, il faut prendre des pincettes avec cette nouvelle rumeur. Rien ne dit en effet que ce smartphone soit une réalité. Comme l’indique AndroidAuthority, le smartphone est classé ici sous le nom SM-N986U. Une appellation que les précédentes rumeurs pointaient en réalité comme étant le Galaxy Note 20+. Il ne pourrait donc s’agir que d’une simple erreur, l’Ultra étant simplement le + ici.

Quoiqu’il en soit, nous en saurons plus dans les prochaines semaines. Samsung va très certainement tenir sa conférence habituelle en août (probablement en ligne pour cause de coronavirus) et présenter les deux ou trois smartphones.

Et vous, pensez-vous que ce Galaxy Note 20 Ultra soit une réalité ? Seriez-vous prêt à utiliser un smartphone de plus de 7 pouces ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : MySmartPrice