Galaxy Buds 3 FE : offrez-vous les nouveaux écouteurs Samsung à prix cassé grâce à ce code

Vous cherchez des écouteurs dotés d’une bonne réduction de bruit active mais à prix abordable ? Les Galaxy Buds 3 FE passent à prix réduit sur le site officiel de Samsung avec le code FE30. Profitez-en !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dévoilés il y a quelques semaines seulement, vous pouvez d’ores et déjà vous offrir les Samsung Galaxy Buds 3 FE à prix cassé grâce au code FE30. En le renseignant dans votre panier, vous profitez de 30 € de réduction immédiate, ce qui fait chuter le prix de ces écouteurs à 120 € au lieu de 150 €.

Mais attention, ce code n’est valable que du 19 au 30 septembre dans la limite des stocks disponibles. Si vous cherchez de bons écouteurs avec une réduction de bruit active efficace, n’attendez pas !

Samsung Galaxy Buds 3 FE : une technologie audio de pointe à prix réduit

Sortis en août 2025, les Galaxy Buds 3 FE sont des écouteurs avec un excellent rapport qualité-prix. On retrouve ainsi des caractéristiques normalement présents sur les modèles plus chers de la marque tout en profitant d’un prix qui reste accessible.

Les Galaxy Buds 3 FE bénéficient en effet d’une réduction de bruit active jusqu'à -32 dB, vous permettant ainsi de profiter d’une immersion sonore dans les environnements bruyants comme les transports en commun. Le haut-parleur dynamique de 11 mm restitue un son puissant, riche et équilibré.

Ces écouteurs sont par ailleurs certifiés IP54. Ils sont donc résistants à l’eau et à la poussière, ce qui vous donne la possibilité de les utiliser à l’extérieur pour vos activités sportives, même sous la pluie.

La batterie offre une autonomie pouvant atteindre les 6 heures d'écoute avec ANC activé, et 30 heures au total en comptant la recharge via l'étui fourni. Ils exploitent la technologie Bluetooth 5.4, avec une fonction Auto Switch qui permet de passer en toute fluidité entre un smartphone, une tablette ou une montre Galaxy. Ils proposent aussi des commandes tactiles pour piloter la musique, gérer les appels et ajuster le volume sans avoir à sortir son téléphone.

Enfin, les écouteurs sont compatibles avec Galaxy AI et les assistants vocaux comme Gemini, Bixby et Google Assistant, pour une interaction encore plus fluide.