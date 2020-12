Samsung Galaxy Buds Pro : leur design fuite, une sortie prévue pour février 2021

Le design intra-auriculaire des Galaxy Buds Pro se confirme dans ses rendus venant de fuiter. En effet, celui-ci se rapproche grandement de celui des Galaxy Buds et Buds+, la couleur violette en plus. Les futurs écouteurs sans fil de Samsung devraient sortir en même temps que les Galaxy S21, soit en février de l’année prochaine.





De nouveaux Galaxy Buds arriveront bien aux côtés du Galaxy S21. Alors que les révélations et rumeurs s’enchaînent sur celui-ci, c’est cette fois les prochains écouteurs sans fil de Samsung qui font l’objet d’une fuite. Le design de ces derniers est apparu sur Voice, qui a déjà l’habitude de diffuser ce genre d’informations à propos des produits Samsung.

Les Galaxy Buds ressemblent peu ou prou à ses prédécesseurs. Par ailleurs, la firme coréenne a bel et bien opté pour un retour au design intra sur ses prochains écouteurs. Ils s’éloignent donc de l’apparence des Galaxy Buds Live, d’autant plus qu’il semblerait que Samsung ait choisi le violet comme couleur principale. Le design de la boîte est également similaire à celle des Galaxy Buds et Bud+. Il semblerait que le tout soit fabriqué en silicone.

Les Galaxy Buds Pro devraient sortir en même temps que le Galaxy S21

On sait encore peu de choses de leurs caractéristiques. Certaines informations affirment que les écouteurs seront équipés d’une batterie 500 mAh, ainsi que de la fonctionnalité réduction de bruit, ce qui ne serait pas vraiment une surprise. Il est probable que les Galaxy Buds Pro proposent également l’option Ambient Sound, déjà présente sur les Galaxy Buds+, qui permet d’entendre les bruits alentour. Pour ce qui est du reste, Samsung est encore très silencieux pour le moment.

À lire également : Galaxy Buds : les écouteurs de Samsung surchauffent, gare aux oreilles !

On peut néanmoins s’attendre à un lancement au même moment que les Galaxy S21, en février 2021. Quant à leur tarif, puisqu’il est possible que Samsung baisse les prix de 100$ de ses flagships par rapport au S20, peut-être la marque a-t-elle prévu une stratégie similaire pour les écouteurs. Il faudra toutefois attendre la présentation des smartphones pour en avoir le cœur net.



Source : Voice<