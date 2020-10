Samsung : de nouveaux Galaxy Buds en approche aux côtés du Galaxy S21 (S30) ?

Samsung pourrait lancer de nouveaux Galaxy Buds aux côtés du Galaxy S21 (ou S30, on ignore pour le moment son nom véritable). C'est en tout cas ce que laisse entendre une demande de brevet déposé par le constructeur à l'Office britannique de la propriété intellectuelle. Ces nouveaux écouteurs sans fil pourraient être lancés aux côtés du Galaxy S21.

Cet été et cette rentrée ont été particulièrement animés pour Samsung. En août, le constructeur a levé le voile sur les Galaxy Note 20, la Galaxy Tab S7 ou encore la Galaxy Watch 3. Le 1er septembre, le constructeur sud-coréen organise une nouvelle conférence digitale Samsung Unpacked, dédiée cette fois-ci au Galaxy Z Fold 2, son dernier smartphone pliable.

Lors de ces évènements, l'entreprise a également révélé les Galaxy Buds Live, des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active à 199 €. Ce sont les premiers écouteurs du constructeur à embarquer l'ANC et de fait, ils s'imposent désormais comme des concurrents directs au AirPods Pro d'Apple, ou encore aux Freebuds 3i de Huawei.

Samsung Buds Sound, les prochains écouteurs sans fil de Samsung ?

Or, et comme le précisent nos confrères du site LetsGoDigital, Samsung travaille d'ores et déjà sur un nouveau modèle d'écouteurs wireless. En effet, les journalistes ont repéré une demande de dépôt de brevet de la part de Samsung Electronics auprès de l'Office britannique de la propriété intellectuelle. Cette demande concerne l'appellation suivante : Samsung Buds Sound.

Rangé dans la catégorie des Biens et Services, ce produit “mystère” appartient à de nombreuses sous-catégories, qui ne laissent d'ailleurs aucun doute sur le fait qu'il s'agit bien d'écouteurs sans fil. On retrouve ainsi dans la description de la marque comme “Casque d'écoute sans fil pour smartphones” ou encore “Casque d'écoute sans fil pour tablettes”.

D'autres descriptions sont toutefois plus intrigantes, comme “Casque d'écoute sans fil incorporant un logiciel de fitness” ou bien “Casque d'écoute sans fil incorporant un logiciel pour mesure la distance, la vitesse, le temps, les changements de rythme cardiaque, le niveau d'activité, et le nombre de calories brûlées”.

Remarquez que pour l'instant, le terme Galaxy n'a pas inclut dans cette demande. Néanmoins et comme le rappelle LetsGoDigital, Samsung a pour habitude de déposer dans un premier temps une marque, pour ensuite y apposer le terme Galaxy. Il est fort probable que ces nouveaux Buds Sound rejoignent la gamme des Galaxy Buds en 2021. D'ailleurs, LetsGoDigital pense qu'ils accompagneront le lancement du Galaxy S30 l'année prochaine, ce qui paraît tout à fait probable.

Source : LetsGoDigital