Galaxy S21 (30) : Samsung baisserait ses prix de 100 $ par rapport au S20

Certaines sources affirment que Samsung prévoirait de vendre les Galaxy S21 100 dollars de moins que les S20. La gamme débuterait ainsi entre 849 et 899 dollars pour le S21 standard, tandis que le S21 Ultra coûterait entre 1249 et 1299 dollars. Cette baisse marquerait la fin de la hausse des prix habituelle instaurée par la firme coréenne depuis quelques années.



120Hz, 1440p, chargeur 45 Watts… Le Galaxy S21 s’est dévoilé petit à petit au fil des fuites. Mais si les fiches techniques se sont révélées avant l’heure, une donnée reste encore mystérieuse : le prix des smartphones. La question pourrait bien avoir trouvé réponse aujourd’hui et, surprise, il s’agit d’une bonne nouvelle : Samsung aurait décidé de baisser les tarifs de ses futurs flagships par rapport aux Galaxy S20.

Selon les sources, le S21 standard coûterait entre 849 et 899 dollars. Pour rappel, le S20 coûtait 999 dollars à sa sortie, ce qui signifie donc que Samsung instaurerait une baisse de 100 dollars de son entrée de gamme. Même constat pour le S21+, que la firme prévoirait de vendre entre 1049 et 1099 dollars, contre 1199 dollars pour le S20+ à sa sortie. Quant au Galaxy S21 Ultra, il semblerait qu’il coûte entre 1249 et 1299 dollars. Le S20 Ultra, lui, avait démarré à 1399 dollars aux États-Unis, et 1349 euros en Europe.

Samsung revoit enfin ses prix à la baisse

Bien que ces tarifs ne soient pas officiels et qu’ils restent donc à confirmer, on ne s’attendait pas vraiment à cette stratégie de la part du constructeur coréen. Ce dernier nous a en effet habitué jusqu’ici à augmenter systématiquement le prix de ses flagships d’année en année. De plus, cette hausse s’apparente plus à une tradition de la marque qu’à une réelle justification des avancées technologiques.

Côté innovation, seuls les Galaxy Z Fold peuvent se targuer de vraiment proposer quelque chose de différent. Ici, Samsung ne semble pas décider à rendre la future génération plus onéreuse, puisque le Galaxy Z Fold 3 sera aussi cher que le Z Fold 2. À voir donc si la firme s’apprête à redéfinir sa politique de prix à l’avenir. Réponse en février 2021, lorsque Samsung présentera ses nouveaux smartphones.

Source : Sam Mobile