Galaxy Buds Live : Samsung confirme par erreur la réduction de bruit active

Les Galaxy Buds Live sont bien équipés d’une technologie de réduction de bruit active (ANC). Quelques jours avant le lancement, Samsung a en effet confirmé par erreur l’intégration de cette nouvelle fonctionnalité ultra attendue. En parallèle, un informateur a révélé le prix de vente des écouteurs sans fil en Europe.

Ce 24 juillet, Samsung a mis à jour l’application compagnon iOS des Galaxy Buds sur l’App Store d’Apple. Le constructeur a publié, visiblement « par erreur », plusieurs captures d’écran montrant comment connecter les Galaxy Buds Live à un iPhone. Les images officielles confirment le design des écouteurs. Comme prévu, Samsung opte pour un look très différent de celui des précédents Buds.

La fuite confirme aussi l’intégration d’une technologie de réduction de bruit active. Une option dans l’application permet en effet d’activer ou de désactiver cette fonctionnalité (pour discuter avec des personnes aux alentours par exemple). Concrètement, des algorithmes intégrés aux écouteurs vont analyser les bruits alentours via les microphones. Pour annuler les sons perçus, les écouteurs vont diffuser des ondes sonores inversées.

Cette fonctionnalité, absente des Galaxy Buds+, est très attendue par les fans de la marque. Grâce à l’ANC, Samsung rattrape son retard sur la concurrence et s’attaque de front aux AirPods Pro d’Apple et aux Freebuds de Huawei notamment.

Un prix de 190 euros pour les Galaxy Buds Live

D’après les informations obtenues par Roland Quand, leaker réputé et journaliste chez Winfuture, Samsung commercialisera les Galaxy Buds Live au prix de 190 euros en Europe. Le constructeur revoit ses prix à la hausse. Les Galaxy Buds+ étaient en effet proposés au prix de 169 euros. Selon le leaker, les écouteurs disposent d’une autonomie de 4 heures et demie avec ANC et de 5 heures sans ANC.

Pour rappel, Samsung dévoilera les Galaxy Buds Live lors de la conférence Unpacked prévue le mercredi 5 août 2020 à 16h, heure française. Lors du même événement, le fabricant présentera une nouvelle génération de Galaxy Note, les Note 20/ Note 20 Ultra, le Galaxy Z Fold 2, un 3ème smartphone pliable, et la Galaxy Watch 3.

