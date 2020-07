Galaxy Z Fold 2 : Samsung confirme le lancement le 5 août avec les Galaxy Note 20

Le Galaxy Z Fold 2 sera finalement présenté dès le 5 août 2020. Comme prévu, Samsung profitera de la conférence Unpacked dédiée aux Galaxy Note 20 pour lever le voile sur son troisième smartphone avec écran pliable. Quelques semaines avant l’événement, le constructeur sud-coréen a en effet teasé l’arrivée imminente du Z Fold 2 sur les réseaux sociaux.

Samsung a finalement confirmé la date de présentation de son Galaxy Z Fold 2. Après plusieurs semaines de rumeurs contradictoires, le fabricant a publié sur son compte Twitter officiel britannique une courte vidéo intitulée « A new look unfolds » (« un nouveau design se déplie » en VF) accompagné de la date « 05.08.2020 ».

Sur le même sujet : Galaxy Z Fold 2 – le smartphone pliable embarquera deux batteries pour une capacité de 4 365 mAh

Sortie sur le marché en septembre à un prix de 2000 euros

Le doute n’est donc plus permis : Samsung présentera bien le Galaxy Z Fold 2 lors du lancement des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Contrairement aux informations relayées par le leaker Max Weinbach, Samsung ne repoussera pas la présentation du smartphone pliable.

Par contre, le constructeur sud-coréen pourrait bien différer l’arrivée du Galaxy Z Fold 2 sur le marché. Aux dernières nouvelles, le flagship ne serait pas commercialisé avant la fin du mois de septembre voire début octobre 2020. Les fuites tablent sur une disponibilité en quantités très limitées jusqu’à la fin de l’année.

Côté prix, le Galaxy Z Fold 2 serait vendu à un tarif similaire à celui du premier Galaxy Fold. D’après les informations relayées par la presse sud-coréenne, le smartphone pliable serait proposé à un prix avoisinant les 2000 euros. Même son de cloche du côté du Galaxy Z Flip 5G, attendu lors de la même conférence. Le smartphone à clapet serait vendu autour des 1500 euros malgré l’intégration de la 5G.

Pour rappel, le Z Fold 2 est construit autour d’un écran de 7,7 pouces 120 Hz pliable. Au dos, on trouverait un écran secondaire de 6,23 pouces et un triple capteur photo de 108 mégapixels. Lors de la conférence du 5 août, Samsung devrait aussi dévoiler les Galaxy Buds Live, des écouteurs sans fil dotés d’une réduction de bruit active. Qu’attendez-vous de Samsung ? Quel produit attendez-vous le plus ? On attend votre avis dans les commentaires.