Les nouveaux Galaxy Buds de Samsung se dévoilent dans une fuite

Samsung va prochainement dévoiler ses Galaxy Buds, ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme. Les produits fuitent aujourd’hui dans des rendus, nous donnant une bonne idée de leur design. Attention à ne pas confondre avec des haricots.

Préparez-vous à vous mettre des haricots dans les oreilles. Les nouveaux Galaxy Buds de Samsung adopteraient en effet une forme particulière qui rappelle la légumineuse. Ils se dévoilent aujourd’hui dans un leak publié par Evan Blass, toujours très bien informé.

Le leakeur diffuse donc deux rendus de ses nouveaux produits. On peut admirer leur forme, qui tranche avec les écouteurs plus classiques du précédent modèle. Nous pouvons également constater plusieurs choses. Le boîtier, tout d’abord, qui servira à recharger l’objet et à le transporter. De même, on remarque que les Buds seront vendus dans (au moins) trois couleurs : blanc, noir et rose doré.

Un gros plan nous permet également de voir que le haut-parleur est situé au milieu du haricot pour bien se placer au niveau de l’orifice auditif. De même, on constate la présence deux micros, ce qui laisse présager le fait qu’on puisse les utiliser pour téléphoner, ce qui est logique, mais également pour utiliser l’assistant vocal.

Le début des haricots

Selon Android Authority, ces écouteurs haut de gamme seront vendus aux alentours de 170 000 wons sud-coréens, soit l’équivalent de 125 euros. Ils devraient être équipsé de la technologue de réduction de bruit actif et bénéficieraient de 11 heures d’autonomie. Cette nouvelle forme intrigue et la question de l’utilisation se pose. Ces écouteurs arriveront-ils à bien tenir dans l’oreille, même si vous êtes en mouvement ? De même, le son sera-t-il à la hauteur ?

Il faudra attendre un peu pour voir les Galaxy Buds en action. Samsung prévoirait de les présenter dans sa conférence virtuelle du 5 août prochain, annoncée officiellement par le constructeur. Ce dernier y dévoilerait dans le même temps la Galaxy Tab S7+, mais surtout le Galaxy Note 20. Ce dernier serait décliné en trois versions : normale, plus et ultra.

Il se pourrait également que la Galaxy Watch 3 soit présenteée dans le même temps, même si l’on évoque une présentation dans le courant du mois de juillet pour cette dernière.

Source : Android Authority