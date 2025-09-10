Précommande AirPods Pro 3 : où acheter les écouteurs Apple au meilleur prix ?

Les AirPods Pro 3 viennent d'être présentés par Apple et sont disponibles en précommande dès maintenant. Les écouteurs font le plein de nouveautés et leur prix est en baisse par rapport au modèle de la précédente génération.

Apple a présenté ses nouveautés de l’année à l’occasion de sa traditionnelle keynote de la rentrée. Les AirPods Pro 3 font leurs débuts, trois ans après les Pro 2. Le nouveau modèle conserve globalement le design de son prédécesseur, avec quelques réajustements.

La qualité de son et de la réduction de bruit activent s'améliorent, tout comme les fonctionnalités. Avec un capteur de fréquence cardiaque directement dans les écouteurs, vous pouvez suivre votre fréquence cardiaque et les calories brulées en temps réel.

Mais nous nous intéressons ici au prix des AirPods Pro 3, et il y a une bonne nouvelle. Le prix est en baisse par rapport au modèle précédent, malgré les nombreuses améliorations qu'offre cette nouvelle génération.

Où précommander les AirPods Pro 3 au meilleur prix ?

Les AirPods Pro 3 sont en précommande au prix conseillé de 249,99 €. Comme vous pouvez le constater, le prix a baissé de 50 € par rapport aux AirPods Pro de 2e génération à leur sortie il y a 3 ans. C'est donc une bonne nouvelle pour les clients.

Vous pourrez précommander les AirPods Pro 3 chez la plupart des revendeurs partenaires d’Apple cette semaine, pour une disponibilité à partir du 19 septembre 2025. Les écouteurs sont notamment déjà disponibles chez Boulanger et sur la Fnac.

Cliquez ici pour précommander les AirPods Pro 3 sur Boulanger

Cliquez ici pour précommander les AirPods Pro 3 chez la Fnac

Les nouveautés des AirPods Pro 3

Les AirPods Pro 3 font le plein de nouveautés. Apple affirme notamment avoir revu leur forme afin qu'ils s’adaptent à la morphologie du conduit auditif de la grande majorité des utilisateurs. Les écouteurs sont ainsi plus confortables et tiennent mieux dans les oreilles.

Un capteur de fréquence cardiaque est également intégré aux AirPods Pro 3, ce qui est une première pour des AirPods. Les données sont affinées grâce à une analyse en temps réel, alimentée par l’intelligence artificielle pour des mesures fiables.

Vous pouvez suivre la synectique de la fréquence cardiaque ainsi que les calories brulées dans l’application Forme, et ce, pour une cinquantaine d'exercices. Un assistant vocal vous accompagne tout au long de vos séances et pourra notamment vous motiver à atteindre vos objectifs.

Les AirPods Pro 3 proposent par ailleurs une fonctionnalité de traduction/interprétation en temps réel. De quoi casser toute barrière linguistique. Partout dans le monde, vous pourrez échanger avec des personnes parlant une langue différente. La traduction vocale se fait en temps réel dans les deux langues si elles sont supportées.

Si vos interlocuteurs ne portent pas des AirPods, ils pourront vous écouter depuis le haut-parleur de votre iPhone.

Enfin, pour ce qui est de l'autonomie, les AirPods Pro 3 tiennent jusqu'à 8 heures avec ANC et jusqu’à 10 heures en mode transparence.