Galaxy Book4 Edge : le prix du PC portable Samsung dégringole grâce à cette offre Boulanger

Un an après sa commercialisation en France, le Galaxy Book4 Edge fait l'objet d'une superbe affaire à saisir sur le site Boulanger. Pendant quelques heures, le PC portable Samsung peut être obtenu sous les 600 euros grâce à cumul d'offres.

Avant le coup d'envoi officiel des soldes d'été 2025, Boulanger propose à ses clients de s'offrir le Galaxy Book4 Edge à prix très réduit. Affiché en temps normal à 1503,79 euros, le PC portable Samsung voit son tarif dégringoler à 899,99 euros grâce à une remise immédiate de plus de 600 euros de la part du site e-commerce français.

En plus de la réduction venant de Boulanger, il faut que savoir que le PC portable de la marque coréenne est éligible à une offre de remboursement de 300 euros qui est valable jusqu'à ce mardi 24 juin inclus (voir conditions) et qui est vient du site officiel Samsung. En prenant en compte cette ODR, le produit revient donc à 599,99 euros.

Sorti en juin 2024, le Galaxy Book4 Edge est équipé d'un écran tactile de 14 pouces avec une résolution WQXGA+, une définition de 2880 x 1800 pixels et une fréquence de 120 Hz. Le PC portable du géant Samsung associé au bon plan Boulanger est aussi doté d'un processeur Snapdragon X Elite X1E-80-100, d'une autonomie avoisinant les 22 heures d'utilisation, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et du système d'exploitation Windows 11.

Pour terminer, on peut trouver une sortie HDMI, le Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, deux connecteurs USB 4 (USB-C), un lecteur de cartes mémoire microSD intégré, une webcam HD 1080p intégrée et des haut-parleurs intégrés avec technologie Dolby Atmos. Besoin de plus de détails et d'informations ? Jetez un oeil à notre article dédié au test du Galaxy Book4 Edge.