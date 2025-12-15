Honor veut aussi lancer son concurrent de l’iPhone Air et c’est une bonne idée

Un mois après le lancement du Mate 70 Air chez Huawei, Honor préparerait aussi un smartphone ultra-fin pour concurrencer l’iPhone Air et le Galaxy S25 Edge. Une initiative qui pourrait sembler paradoxale, mais qui pourrait être une excellente idée. On vous dit pourquoi.

Certaines d’entre vous s’en souviennent certainement : la finesse extrême n’est pas vraiment une mode récente en téléphonie, puisque les smartphones ultra-fins existent depuis plus de 10 ans. En 2015, les marques chinoises, comme Oppo, Vivo, Gionee ou Allview, rivalisaient d’astuces pour passer sous la barre des 6 mm d’épaisseur. Mais cette tendance a connu en 2025 un nouveau souffle grâce à Apple et Samsung qui ont sorti, respectivement l’iPhone Air et le Galaxy S25 Edge.

Nous avons testé ces deux smartphones. Et force est de constater que l’expérience est bonne, mais certainement pas à la hauteur de ce que nous attendions à un prix supérieur à 1200 euros. Autonomie moyenne (voire faible). Surchauffe. Performances erratiques. Configuration photo limitée. Les notes de ces deux téléphones sont correctes, mais pas à la hauteur de ce à quoi Samsung et Apple nous ont habitués sur le haut de gamme. La conséquence ne s’est pas fait attendre : les chiffres de vente ne sont pas bons.

Et si Honor lançait aussi un smartphone ultra-fin ?

Alors que les rumeurs laissaient entendre que certaines marques chinoises allaient abandonner leurs projets de smartphone ultra-fin, d’autres vont persévérer. Ce serait le cas de Honor. Selon une rumeur provenant du réseau social chinois Weibo, la marque préparerait un concurrent de l’iPhone Air, sans plus de détail. Il ne s’agirait pas du Magic8 Mini qui a fait l’objet de plusieurs fuites ces dernières semaines. Certains médias internationaux parlent d’un potentiel « Magic8 Air ». Notez que Huawei a récemment annoncé un smartphone ultra fin, le Mate 70 Air. Le modèle de Honor pourrait s’en inspirer fortement.

L’arrivée d’un smartphone ultra-fin chez Honor n’est pas une mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que le Mate 70 Air, qui n’arrivera certainement jamais en Europe (et qui illustre cet article), s’appuie sur une fiche technique plus solide que celle de l’iPhone Air ou du Galaxy S25 Edge. La batterie est énorme : 6500 mAh, une capacité atteinte grâce au silicium carbone. Et Huawei ne fait que très peu de concessions sur la photo : le zoom optique n’est pas sacrifié et le capteur principal est assez grand. Le tout dans un châssis de 6,6 mm d’épaisseur seulement. Nous espérons que Honor sorte son propre smartphone ultra-fin et qu’il s’inspirera de ce téléphone.