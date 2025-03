Galaxy A56 moins cher : voici où l’acheter au meilleur prix

Le Galaxy A56 est officiel. Le meilleur smartphone milieu de gamme de Samsung introduit cette année de nombreuses nouveautés. Le prix n'a pas pour autant augmenté et la marque propose même une offre de lancement qui permet de profiter d'une réduction der 100 €.

Ils font moins de bruit que les Galaxy S, et pourtant, les Galaxy de la série A et principalement ceux de la ligne A5X sont très populaires auprès des consommateurs. En ce début de mars, Samsung a officialisé son nouveau modèle de 2025 : le Galaxy A56.

C’est le smartphone par excellence par ceux qui recherchent l’expérience Samsung pour un prix bien plus accessible que ceux des Galaxy S25 Series. Il affiche un design premium et agréable à l’usage et dispose d’une fiche technique confortable.

Où acheter le nouveau Galaxy A56 au meilleur prix ?

Le Galaxy A56 est en précommande au prix de 502 € dans sa version avec 128 Go de RAM. Celle de 256 Go est à 552 €. La bonne nouvelle c'est que Samsung propose une double offre de lancement qui vous permet de profiter d'une réduction de 100 €.

D'abord, le Galaxy A56 de 256 Go est disponible au prix de celui de 128 Go grâce à l'offre “deux fois plus de stockage pour le même prix”. Il est donc à 502 € au lieu de 552 €. Et ensuite, Samsung propose un bonus de reprise de 50 € en plus de la valeur de reprise de votre appareil si vous avez un vieux smartphone à échanger.

Samsung vous le reprend, peu importe son état, et même s’il ne s’allume plus. Vous pouvez aussi échanger une tablette, un ordinateur portable, une montre connectée ou encore des écouteurs sans fil. Le Galaxy A56 commencera à être livré dès le 14 mars 2025.

Quelles sont les caractéristiques du Galaxy A56 ?

Samsung passe à la vitesse supérieure avec la puce Exynos 1530, son nouveau SoC milieu de gamme qui remplace l’Exynos 1480. Cette puce est non seulement plus puissante, mais elle est aussi mieux optimisée pour l’intelligence artificielle. Le Galaxy 56 hérite d’ailleurs des fonctionnalités IA des Galaxy S25 Series.

On y retrouve donc la nouvelle Now Bar ou encore l’IA Select, qui permet de prendre des captures d’écran en ciblant une zone spécifique. Le Galaxy A56 propose également les fonctionnalités Circle to Search (encercler un élément dans une photo pour la rechercher sur Internet), Photo Assist, ainsi que la gomme magique, entre autres.

Notez qu’en plus des fonctionnalités Galaxy AI, le Galaxy A56 est également compatible avec Google Gemini qui remplacer Google Assistant comme assistant personnel par défaut.

Pour ce qui est des capteurs photo, on retrouve trois modules à l’arrière : un capteur grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un macro de 5 MP pour les prises rapprochées. À l’avant, le smartphone embarque un capteur selfies de 12 MP.

Le Galaxy A56 dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces de définition Full HD+, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Enfin, l’autre grosse nouveauté de cette année, c’est que la batterie de 5000 mAh est désormais compatible avec une charge plus rapide : 45W contre 25W pour le A55.