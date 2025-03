Les nouveaux Samsung Galaxy A sont officiels ! Des smartphones dopés à l’IA pour un prix extrêmement intéressant

Samsung vient d’annoncer ses nouveaux Galaxy A. Au menu, trois smartphones : le Galaxy A26, le Galaxy A36 ainsi que le Galaxy A56. Des produits dont la particularité est de proposer une expérience premium à un prix abordable.

Samsung met beaucoup en avant ses Galaxy S dans sa communication, mais ce sont bien les Galaxy A qui ont la faveur du public. Moins chers et proposant d’une expérience premium, ils séduisent les acheteurs depuis maintenant dix ans. En cette année 2025, le constructeur présente ses nouveaux modèles : le Galaxy A26, le Galaxy A36 ainsi que le Galaxy A56.

Techniquement, il s’agit d’une évolution logique de la gamme Galaxy AX5. La plus grosse nouveauté réside au niveau du design. Cette fois, les A s’éloignent un peu des S avec un module photo sous forme de pilule, avec les capteurs toujours alignés verticalement. Les trois modèles bénéficient d’un dos en verre très agréable sous les doigts. Le A36 et 56 disposent d’un cerclage en aluminium tandis que le A26, le moins cher, se contente de plastique. Nous avons pu les prendre rapidement en main et une vraie sensation de premium se dégage des terminaux, surtout du Galaxy A56 qui aurait très bien pu être un smartphone haut de gamme en termes de design.

Galaxy A26 Galaxy A36 Galaxy A56 Ecran Super AMOLED

6,7 pouces

FHD+

120 Hz Super AMOLED

6,7 pouces

FHD+

120 Hz Super AMOLED

6,7 pouces

FHD+

120 Hz Processeur Exynos 1380 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Exynos 1580 RAM 6 Go 8 Go 8 Go OS Android 15 + One UI 7 Android 15 + One UI 7 Android 15 + One UI 7 Stockage 128/256 Go 128/256 Go 64/128 Go 5G Oui Oui Oui Capteur principal 50 MP grand angle

5 MP ultra grand angle

2 MP macro 50 MP grand angle HDR

8 MP ultra grand angle

5 MP macro 50 MP grand angle HDR

12 MP ultra grand angle

5 MP macro Capteur selfie 13 MP 12 MP HDR 12 MP HDR Batterie 5000 mAh

Recharge filaire 25 Watts 5000 mAh

Recharge filaire 45 Watts 5000 mAh

Recharge filaire 45 Watts Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP67 IP67 IP67 Couleurs Vert, noir, blanc Noir, vert, blanc, lavande Gris, vert, rose, noir Prix 319euros (128 Go)

379 euros (256Go) 399 euros (128 Go)

449 euros (256Go) 499 euros (64 Go)

549 euros (128 Go)

L’arrivée fracassante de l’IA dans la gamme Galaxy A

Côté photo, Samsung veut offrir une expérience satisfaisante avec un capteur principal de 50 mégapixels sur les trois modèles. Autre aspect important : la charge rapide, puisque le A36 et le A56 sont maintenant compatibles avec la charge 45 Watts. Enfin, la partie puissance est mise à jour, avec un Exynos 1380 pour l’A26, un Snapdragon 6 Gen 3 pour l’A36 et un Exynos 1580 pour l’A56. Carré.

Mais c’est bien dans le logiciel que Samsung veut frapper fort, avec notamment l’inclusion de l’IA. Première chose, les Galaxy A sont équipés d’Android 15 avec la surcouche One UI 7. Ils proposent donc des nouveautés basées sur l’IA, comme la Now Bar ou l’IA Select, qui permet de prendre un screenshot ciblé. Circle to Search, Photo Assist et la gomme magique sur les photos sont également de la partie, tout comme Gemini qui s’active au besoin. L’idée est ainsi d’offrir une expérience proche de celle des S25 avec l’IA. En revanche, ils n'accueillent pas le Now Brief, qui reste exclusif aux terminaux hauts de gamme. Notons que Samsung promet 6 ans de mises à jour de sécurité et un suivi pendant six versions d’Android.

Les Galaxy A sont vendus à un prix abordable pour leur fiche technique. Voici les tarifs affichés par Samsung :

Galaxy A26 128 Go : 319 euros

Galaxy A26 256 Go : 379 euros

Galaxy A36 128 Go : 399 euros

Galaxy A36 256 Go : 449 euros

Galaxy A56 128 Go : 499 euros

Galaxy A56 256 Go : 549 euros

Les téléphones seront disponibles dans le courant du mois de mars selon l’approvisionnement chez les revendeurs.