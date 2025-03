Galaxy A26 moins cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Le Galaxy A26 5G est en précommande. C'est le plus abordable des trois nouveaux smartphones milieu de gamme de Samsung. On vous dit où l'acheter au meilleur prix.

Samsung a présenté trois nouveaux smartphones à l'occasion de l'édition 2025 du MWC de Barcelone. Le Galaxy A26 est le moins cher de tous, mais il ne manque pas d'arguments pour séduire ceux qui recherchent l'expérience Samsung pour un prix situé quasiment sous la barre des 300 €.

Où acheter le Galaxy A26 5G au meilleur prix ?

Le Galaxy A26 est en précommande à partir de 322 € (prix conseillé) pour la version 128 Go, mais Samsung propose une réduction de 20 € pour la période de lancement. Vous pouvez ainsi l'avoir à partir de 302 € en ce moment. La version de 256 Go est à 362 € au lieu de 382 € chez Samsung.

Le smartphone sera disponible à la livraison entre le 14 et le 21 mars 2025 selon le marchand. Vous avez trois coloris au choix : le vert d'eau, le noir et le blanc.

ACHETER LE GALAXY A26 AU MEILLEUR PRIX

Les caractéristiques du Galaxy A26

On commence par le processeur. Le Galaxy A26 intègre une puce Exynos 1380, soit la même que l'on retrouve à l'intérieur du Galaxy A35 de l'année dernière. Si elle n'est pas la plus véloce de la concurrence dans sa catégorie, cette puce milieu de gamme offre des performances confortables pour les usages du quotidien.

Le Galaxy A26 est par ailleurs compatible avec les fonctionnalités Galaxy AI de One UI 7, et notamment la Now Bar, l’IA Select, le Circle to Search ou encore les différents outils magiques de l'édition de photos. Google Gemini est également de la partie et remplace Google Assistant. Les capacités de l'IA sont ainsi beaucoup plus avancées.

Pour ce qui est de la partie photo, le Galaxy A26 dispose de trois capteurs à l'arrière : un module principal (grand-angle) de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un capteur macro de 2 MP pour les prises rapprochées. À l'avant, on retrouve un capteur selfies de 12 MP.

Le Galaxy A26 dispose d'un écran AMOLED de 6,7 pouces et de défintion Full HD+, avec un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz. Samsung est connu pour la qualité de ses écrans et celui du A26 ne devrait pas déroger à la règle. Enfin, le smartphone a une batterie e 5000 mAh compatible ave une charge rapide de 25W.