Galaxy A14 (4G et 5G) pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Tout juste sorti en France, le Samsung Galaxy A14 s’affirme comme un sérieux concurrent sur le secteur de l’entrée de gamme. Disponible en version 4G et 5G, ce smartphone veut aller à l’essentiel. Le constructeur coréen nous propose ici un smartphone sans fioriture mais avec de sérieux arguments aux alentours de 200 euros. Dans cet article, on vous dévoile où acheter le Galaxy A14 (4G et 5G) au meilleur prix.

Après avoir dévoilé le Galaxy S23, son modèle haut de gamme, en début d’année, Samsung vient de sortir 3 nouveaux smartphones qui complètent sa gamme 2023 : les Galaxy A54, A34 et A14. S’ils ne se distinguent pas beaucoup sur l’apparence, avec un design harmonisé sur l’ensemble du catalogue qui reprend les lignes du S23, ces modèles correspondent chacun à une gamme de prix différente. Le Samsung A14 se révèle être le plus abordable et se place comme l’un des smartphones phares de l’entrée de gamme.

OÙ ACHETER LE GALAXY A14 (5G et 4G) AU MEILLEUR PRIX ?

Le Galaxy A14 est sorti officiellement en France le 15 mars 2023. Il est disponible en 2 versions : la version 5G à partir de 249 € avec 64 Go de stockage et 299 € pour 128 Go mais aussi la version 4G au prix unique de 219 € avec 64 Go de stockage. Le smartphone est disponible en 3 coloris : noir, lime et argent. En revanche, le modèle 5G avec 128 Go de stockage n’est disponible qu’en noir.

Jusqu’au 3 avril 2023, vous pouvez avoir 20 euros de remboursés sur votre Samsung A14 chez RED by SFR. Pour obtenir ce remboursement, il vous suffit de souscrire à un forfait sans engagement au moment de l’achat du smartphone.

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DES GALAXY A14 5G ET 4G ?

Le Galaxy A14 est disponible en 2 versions : le modèle 5G et le modèle 4G. S’ils partagent beaucoup de caractéristiques communes, ils ont aussi des différences notables à prendre en compte avant de faire votre choix final.

D’un point de vue visuel, la version 5G propose une coque en plastique avec un touché granuleux tandis que la version 4G a un aspect strié. Sur les deux modèles, on retrouve sur la tranche le capteur d’empreinte. Le smartphone est équipé d’un grand écran, une dalle TFT de 6,6 pouces avec une définition FullHD+. Le A14 5G a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, contre 60 Hz pour le A14 4G.

Niveau performance, le Galaxy A14 5G tourne avec le processeur MediaTek Dimensity 700, légèrement plus puissant que la puce MediaTek Helio G80 qui équipe la version 4G. Ils tournent tous les deux sous Android 13 avec la surcouche One UI 5.1. Les deux smatphones ont 6 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 15W.

Pour la partie photo, on retrouve à l’arrière 3 capteurs : un grand angle 50 mégapixels et un macro 2 mégapixels accompagnés d’un ultra grand angle 5 mégapixels sur le modèle 4G et d’un capteur « portrait » 2 mégapixels sur le 5G. En façade, on bénéficie d’un capteur selfie 13 mégapixels.

Enfin, on retrouve sur les deux modèles une prise jack, qui plaira aux amateurs de casque filaire, et un port microSD pour pouvoir étendre le stockage jusqu’à 1To.