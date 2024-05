HUAWEI WATCH FIT 3 : Plus qu’une montre, un coach de fitness à votre poignet

Profitez d'une offre exceptionnelle avec le lancement de la HUAWEI WATCH FIT 3 : une paire d'écouteurs FreeBuds SE 2 offerte pour tout achat de la nouvelle montre connectée avant le 7 juillet prochain ! On vous dit tout sur l’offre ci-dessous.

Découvrir l’offre sur la HUAWEI WATCH FIT 3

HUAWEI a récemment dévoilé sa dernière innovation dans le monde des wearables avec la HUAWEI WATCH FIT 3, proposée au prix attractif de 159,99€. Cette nouvelle montre intelligente, sortie il y a environ deux semaines, marque une étape supplémentaire dans l'évolution des dispositifs de suivi de la santé et de la forme physique. Conçue pour être à la fois élégante et fonctionnelle, la WATCH FIT 3 intègre de nombreuses fonctionnalités avancées destinées à améliorer ses conditions de vie et adopter un mode de vie sain.

Et pour célébrer le lancement de ce nouveau produit, HUAWEI offre une paire d'écouteurs FreeBuds SE 2 à chaque acheteur de la HUAWEI WATCH FIT 3 jusqu’au 7 juillet prochain (inclus).

HUAWEI WATCH FIT 3 : votre allié sport et fitness pour un quotidien plus sain

La HUAWEI WATCH FIT 3, dernière-née de la gamme de montres connectées de Huawei, est spécialement conçue pour encourager un mode de vie actif et sain. Alliant technologie de pointe et style moderne, cette montre est une compagne idéal pour ceux qui aspirent à maintenir ou améliorer leur condition physique grâce à une série de fonctionnalités avancées orientées vers le bien-être et l'activité physique.

Dès le premier coup d'œil, la HUAWEI WATCH FIT 3 séduit par son design élégant. Son cadran carré offre une lisibilité optimale des informations, ce qui permet aux utilisateurs de suivre leurs progrès en un clin d'œil, que ce soit lors d'une séance de sport ou dans la gestion quotidienne de leur santé. Les fonctions de suivi de la santé sont plus intuitives que jamais, avec l'intégration des « anneaux d'activité ». Ces derniers encouragent les utilisateurs à atteindre leurs objectifs quotidiens en termes de mouvement, d'exercice et de temps debout, transformant le suivi de l'activité en un jeu motivant et engageant.

En matière de fitness, la WATCH FIT 3 propose plus de 100 modes sportifs. De nouveaux ajouts tels que le mode de course sur piste et des sports populaires comme le football et le basketball sont spécialement conçus pour répondre aux besoins de divers types d'athlètes. La montre est équipée d'une puce de positionnement GNSS de haute précision, permettant de suivre avec exactitude les itinéraires de course, et de partager ces parcours avec d'autres utilisateurs pour encourager la motivation et la compétitivité.

La gestion du sommeil est également une priorité pour la HUAWEI WATCH FIT 3. Avec le traqueur de sommeil TruSleep™ 4.0, la montre fournit des analyses précises et détaillées du sommeil. Cette technologie aide à identifier les phases de sommeil, les interruptions nocturnes et offre des conseils personnalisés pour améliorer la qualité du sommeil. De plus, la fonction Sleep Breathing Awareness permet de surveiller et de gérer proactivement la santé du sommeil, détectant les interruptions respiratoires nocturnes.

Pour ceux qui surveillent leur alimentation, la montre facilite le suivi des calories grâce à une base de données alimentaires étendue, couvrant plus d'un million d'articles à travers le monde. Cette fonction est idéale pour ceux qui cherchent à maintenir un équilibre nutritionnel adapté à leur mode de vie actif.

Enfin, la HUAWEI WATCH FIT 3 ne néglige pas la santé féminine, offrant des fonctionnalités avancées pour le suivi du cycle menstruel. Ce système permet non seulement de suivre les cycles, mais aussi d'intégrer ces données avec des journaux d'activité pour offrir des suggestions d'exercices adaptées, renforçant son rôle de partenaire quotidien pour une vie plus saine et plus active.

En savoir plus sur la HUAWEI WATCH FIT 3

Les HUAWEI FreeClip : une nouvelle couleur et une remise de 20%

En ce moment, vous pouvez également découvrir la nouvelle couleur des écouteurs sans fil FreeClip : une finition matte et beige pour encore plus de style avec un confort absolu. Et pour vous aider à découvrir ces écouteurs, HUAWEI vous propose pour l’occasion une remise de 20€ sur les écouteurs, pour un prix final de 179,99€ au lieu de 199,99€.

Découvrir les HUAWEI FreeClip avec une remise de -20€

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.