Fire TV Stick : les versions du lecteur Amazon sont à prix réduits pour les French Days

Le Fire TV Stick est à l'honneur sur le site Boulanger. Le site e-commerce français propose en effet les versions du lecteur Amazon à prix réduits, dans le cadre de l'édition printanière des French Days 2023.

Boulanger profite des French Days 2023 de la saison printanière pour diminuer les prix des modèles de l'excellent Fire TV Stick. Jusqu'à la fin de l'événement commercial, le fameux lecteur multimédia conçu par Amazon bénéficie d'une réduction pouvant aller jusqu'à 16%.

Ainsi, les modèles Lite et classique du stick d'Amazon sont proposés aux prix respectifs de 24,99 euros (au lieu de 29,99 euros) et de 29,99 euros (au lieu de 34,99 euros). De son côté, la version 4K du Fire TV Stick est au tarif de 36,99 euros au lieu de 39,99 euros. Pour information, les articles vendus par Boulanger sont éligibles à la livraison gratuite à domicile.

Se présentant sous la forme d'un dongle, le Fire TV Stick standard se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. L'accessoire dispose d'un espace de stockage interne de 8 Go pour les applications et les jeux, un processeur Quadricœur 1,7 GHz, la technologie sans fil Bluetooth et la norme Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Enfin, le lecteur multimédia est livré avec une télécommande vocale Alexa, un câble USB et adaptateur secteur, une rallonge HDMI et deux piles de type AAA.