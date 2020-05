French Days Boulanger 2020 : les meilleures offres à ne pas rater

Pour les French Days 2020, l’enseigne Boulanger fait le plein de promotions sur une large gamme de produits high-tech. Jusqu’au lundi 1 juin 2020 inclus, vous pouvez profiter de rĂ©ductions de folie ! Durant ces cinq jours, c’est l’occasion de faire de très bonnes affaires, de belles Ă©conomies tout en se faisant plaisir. Voici notre sĂ©lection des meilleures offres des French Days 2020 chez Boulanger.

Le top des offres French Days 2020 Boulanger

Profitez des promotions French Days pour vous Ă©quiper d’objets connectĂ©s, d’une TV ou tout autre appareil high-tech. Jusqu’au 1er juin 2020 inclus, l’enseigne propose une avalanche de bons plans et promos sur une large gamme de rĂ©fĂ©rences high-tech. Pour vous aidez dans votre quĂŞte de la bonne affaire, l’Ă©quipe bons plans de Phonandroid s’efforcera d’actualiser la liste des meilleures offres proposĂ©s par Boulanger durant cette Ă©dition printanière des French Days 2020.

Passerelle multimédia Amazon Fire TV Stick à 24.99 €

Si votre TV n’est pas connectĂ©e et que vous souhaitez tout de mĂŞme profiter de services de streaming vidĂ©o, l’acquisition d’une passerelle multimĂ©dia s’avère ĂŞtre indispensable. Le Fire Stick TV d’Amazon qui est actuellement en promo Ă 24.99 € sur Boulanger dans le cadre des French Days 2020 vous permet d’avoir accès Ă tout un tas de contenus multimĂ©dia.

Il intègre l »assistant vocal Alexa, le Bluetooth et Wi-Fi, dispose d’une sortie vidĂ©o, d’une sortie HDMI et prend en charge les formats vidĂ©o suivants : H.264 1080p30H.265 1080p30, Audio : AAC-LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2. Grâce Ă ce dernier, vous pouvez profiter de vos programmes prĂ©fĂ©rĂ©s sur Prime Video, Netflix, Molotov, ARTE, France 24et plus encore. Avec les navigateurs Firefox ou Silk, visitez des millions de sites Web comme YouTube, Facebook et Reddit.

Enceinte connectée Amazon Echo Dot 3 avec horloge à 34.99 €

Version amĂ©liorĂ©e de l’Echo Dot 3, le modèle intĂ©grant une horloge digitale reprend exactement le mĂŞme design que la variante standard et propose les mĂŞmes fonctionnalitĂ©s. A 34.99 € au lieu de 59.99 €, c’est un bon plan Ă ne pas rater pour celles ou ceux Ă la recherche d’un assistant vocal intĂ©grant Alexa.

En plus d’afficher l’heure, cet Echo Dot 3 vous permet Ă©galement d’avoir un oeil sur la tempĂ©rature directement depuis son affichage LED qui s’ajuste Ă la lumière ambiante pour plus de confort d’utilisation. Cet objet connectĂ© sera votre alliĂ© parfait pour contrĂ´ler vocalement tous vos autres dispositifs compatibles prĂ©sents dans votre intĂ©rieur.

Ecran connecté Google Nest Hub à 89.99 €

Si vous souhaitez vous Ă©quiper d’un Ă©cran connectĂ©, le Google Nest Hub s’avère ĂŞtre un excellent choix. Si habituellement on le trouve Ă 129.99 €, il est possible de l’acquĂ©rir sous la barre des 90 € durant les French Days Ă plus exactement 89.99 €. Ce Smart Display intègre l’assistant Google et vous permet de facilement contrĂ´ler vos dispositifs connectĂ©s grâce Ă son Ă©cran tactile de 7 pouces.

En outre, on retrouve les connectivitĂ© sans fil Wi-Fi 802.11b/g/n/ac et le Bluetooth. vous pouvez aussi via ce dernier, visionner des photos, Ă©couter de la musique ou regarder des vidĂ©os. Plus d’informations dans notre test complet du Google Nest Hub.

Bracelet connecté Fitbit Charge 3 à 99.99 €

Un bon plan pour les sportifs ; le bracelet connectĂ© Fitbit Charge 3 fait l’objet d’une rĂ©duction de 23% faisant ainsi passer son prix Ă 99.99 € au lieu de 129.99 €. Très pratique, il vous permet d’avoir un suivi de vos progrès physiques. Ce modèle propose aussi le paiement sans contact et la rĂ©ception des notifications de votre smartphone.

Pack Maison Connectée à 179.99 €

Le bon plan qui suit pourrait vous intĂ©resser si vous souhaiter connecter votre maison. Le pack Maison ConnectĂ©e proposĂ© habituellement Ă 299.99 € fait l’objet d’une rĂ©duction de 120 € faisant chuter son prix Ă 179.99 €. Dans le pack, on retrouve : l’assistant vocal Google Home Mini + 1 Google Chromecast + 1 prise connectĂ©e Philips Hue + 1 pont de connexion Hue + 1 tĂ©lĂ©commande Hue Dim Switch + 2 ampoules E27 Hue White and colors.

Honor Pack 9X bleu + bracelet connectée Band 5 Sport à 229 €

Si c’est un smartphone qui vous intĂ©resse, sachez que boulanger propose un pack exclusif incluant le Honor 9X avec un bracelet Band 5 Sport coloris Glacier Grey pour 229 € au lieu de 283.90 € en temps normal soit une rĂ©duction de 19 %. Pour rappel, voici la fiche technique du Honor 9X :

Ecran : 6,59 pouces Full HD IPS LCD (2340x 1080 pixels)

6,59 pouces Full HD IPS LCD (2340x 1080 pixels) Processeur : Kirin 710F

Kirin 710F RAM : 4 Go

4 Go Capteur avant : 16 MP f/2,0

16 MP f/2,0 Capteur arrière : 48 MP f/1,8 + 8MP f/2,4 + 2 MP

48 MP f/1,8 + 8MP f/2,4 + 2 MP Stockage : 128 Go (extensible Ă 512 Go par microSD)

128 Go (extensible Ă 512 Go par microSD) Batterie : 4000 mAh

4000 mAh Sécurité : lecteur d’empreintes sur le dos

lecteur d’empreintes sur le dos Connectivité : Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0 LE, GPS + GLONASS

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0 LE, GPS + GLONASS Système d’exploitation mobile : Android 9.1 Pie + surcouche EMUI 9.1.1

Android 9.1 Pie + surcouche EMUI 9.1.1 Dimensions : 163,5 Ă— 77,3 Ă— 8,8 mm

163,5 Ă— 77,3 Ă— 8,8 mm Poids : 196.8 grammes

Barre de son Samsung HW-Q70R à 399 €

Pour les French Days offrez-vous la barre de son Samsung HW-Q70R à 399 € au lieu de 699 € ! Cette dernière sera idéale pour accompagner une TV dans votre salon pour une expérience cinématographique complète. Très puissante, elle développe 330 W et est livrée avec un caisson de basse sans fil (160W).

On retrouve également les technologies sans fil Bluetooth et Wifi ainsi que le dolby Atmos pour un son des plus immersif. Assez compacte, elle a des dimensions de 110 x 5.9 x 10 cm. Pour la connectique, on retrouve une entrée optique, une sortie optique, une entrée HDMI et une sortie HDMI.

TV LED Samsung UE58RU6105 à 499 €

Belle rĂ©duction de 200 euros pour la TV Samsung UE58RU6105 qui passe de 699 € Ă 499 € Ă l’occasion des French Days 2020 sur Boulanger. Cette TV connectĂ©e dispose d’un Ă©cran de 58 pouces (148 cm) de dĂ©finition 4K. Elle est compatible avec les assistants vocaux tels que Alexa et Google Assistant.

CotĂ© audio, elle embarque deux haut-parleurs dĂ©veloppant une puissance totale de 20W compatible avec le Dolby Digital Plus. Enfin, elle intègre Ă©galement la fonctionnalitĂ© Upscaling Ultra HD permettant de transformer les images de toutes vos sources pour que vous puissiez profiter de la plus belle qualitĂ© d’image possible. Elle tourne sous Tyzen OS.

TV QLED Samsung QE65Q67R à 999 €

Plus haut de gamme que le modèle précédent, la TV QLED Samsung QE65Q67R ravira les fans de cinéma. Elle est à 999 € pendant les jours French Days Boulanger ! Son écran de 65 pouces (163cm) utilise la technologie QLED qui offre dess couleurs toujours plus précises, réalistes et lumineuses.

IntĂ©grant le processeur ultra-puissant Quantum Processor 4K, elle embarque Ă©galement l’Intelligence Artificielle qui transforme l’ensemble de vos contenus en 4K UHD et optimise les diffĂ©rents rĂ©glages au niveau de la luminositĂ© et du son. Enfin, cette Smart TV peut aussi faire office de hub pour votre maison connectĂ©e, vous permettant ainsi de contrĂ´ler l’ensemble de vos pĂ©riphĂ©riques favoris grâce Ă l’application SmartThings, et aussi d’interagir avec Google Assistant et Alexa.