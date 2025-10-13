La Huawei Watch Ultimate 2 profite d’une belle chute de prix, avec les écouteurs FreeBuds Pro 4 offerts en prime

Alors qu’elle vient tout juste d’être lancée, la Huawei Watch Ultimate 2, la montre connectée la plus aboutie de la marque, fait déjà l’objet d’une belle réduction grâce à un code promo exclusif. La marque offre en plus ses écouteurs FreeBuds Pro 4.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

La Huawei Watch Ultimate 2 se distingue par sa conception robuste et élégante, ainsi que par ses performances de haut vol. Elle propose une large gamme de fonctions de suivi santé et sport, allant jusqu’aux activités extrêmes, un domaine souvent négligé par les montres connectées classiques.

Ce modèle évolue ainsi dans la même catégorie que l’Apple Watch Ultra et la Galaxy Watch Ultra de Samsung, tout en gardant cette personnalité typique des montres de Huawei. Lancée fin septembre, la Watch Ultimate 2 profite actuellement d’une promotion généreuse sur le site officiel de Huawei.

Huawei Watch Ultimate 2 : une remise exceptionnelle, avec un cadeau en bonus

La Huawei Watch Ultimate 2 est affichée au prix conseillé de 899,99 € dans sa version noire. Grâce au code promo A10WATCHU2, vous bénéficiez d’une réduction exceptionnelle de 10%, soit une économie de 90 €. La montre vous revient à 809,99 €.

Si vous préférez le coloris bleu et blanc, il vous reviendra à 899,99 € au lieu de 999,99 €, ce qui correspond à une remise de 100 €, toujours avec le code promo A10WATCHU2. Dans les deux cas, Huawei vous offre ses écouteurs FreeBuds Pro 4 d’une valeur de 170 €.

Pour résumer :

Huawei Watch Ultimate 2 noir : 809,99 € au lieu de 899,99 € avec le code A10WATCHU2. Écouteurs FreeBuds Pro 4 offerts au panier.

: 809,99 € au lieu de 899,99 € avec le code Écouteurs FreeBuds Pro 4 offerts au panier. Huawei Watch Ultimate 2 bleu et blanc : 899,99 € au lieu de 999,99 € avec le code A10WATCHU2. Écouteurs FreeBuds Pro 4 offerts au panier.

D’autres bonus accompagnent cette offre. En ajoutant la balance connectée Huawei Scale 3 au panier, elle vous reviendra à 15 € au lieu de 50 €, soit une remise de 70%. Le bracelet EasyFit 22 mm quant à lui passe à 19,99 € au lieu de 49,99 €.

Les atouts de la Huawei Watch Ultimate 2

Comme son nom l’indique, c’est le modèle ultime des montres connectées de Huawei. Elle dispose d’un boîtier en métal liquide à base de zirconium et d’un verre en saphir, des matériaux premium offrant à la fois élégance et robustesse.

La montre embarque par ailleurs tous les capteurs que l’on retrouve déjà sur les récents modèles haut de gamme de la marque que sont les GT 6 Pro et Watch Fit 4 Pro. Elle propose notamment la technologie multi-capteurs X-TAP qui mesure les données avec précision, que ce soit le taux d’oxygénation du sang, le rythme cardiaque (avec notification de rythme cardiaque irrégulier), le suivi de sommeil, le bien-être émotionnel ou encore l’ECG.

Pour ce qui est du suivi sportif, la Huawei Watch Ultimate 2 supporte plus de 100 sports, y compris le trail, le cyclisme, le golf (avec une carte mondiale des parcours de golf). Et pour les plongeurs, en plus d’être étanche jusqu’à 150m (indice 20ATM), la montre Huawei est la toute première à proposer la communication sous-marine par sonar.

Enfin, la Huawei Watch Ultimate 2 est compatible eSIM et offre une autonomie allant jusqu’à 11 jours en mode économie et 4,5 jours en usage standard.