Fortnite Saison 4 Chapitre 2 : on fait le point sur les armes, les nouveautés et la map

Fortnite poursuit l’avancée du chapitre 2 en débutant sa quatrième saison, tournée cette fois-ci autour de l’univers Marvel. Au programme, un nouveau Battle Pass, quelques modifications sur la carte, et une pléthore de super-héros à contrôler sur le champ de bataille pour remporter la victoire.

Après une saison 3 qui a tardé à pointer le bout de son nez, Epic semble reprendre son cycle habituel d’une saison inédite, ou au moins une mise à jour majeure toutes les dix semaines. La saison 4 du Chapitre 2 de Fortnite est disponible dès ce jeudi 27 août 2020 et embarque évidemment son lot de nouveautés.

Baptisée Noeud du Conflit, cette saison marque un énième partenariat avec l’écurie Marvel. Ce n’est pas la première fois que les super-héros et super-vilains de l’éditeur font une incursion dans l’univers du Battle Royale. On se souvient de l’intégration de Thanos lors d’un mode de jeu spécial, calé pile-poil avec la sortie ciné d’Avengers Endgame. Un mode Avengers a également fait son apparition en 2019, pendant lequel les joueurs pouvaient contrôler Captain America ou Iron Man.

Cette saison 4 sera donc 100% Marvel, et durera jusqu’au 30 novembre 2020, date de fin du Battle Pass de cette saison. Notez bien que cette MAJ est l’une des plus volumineuses à ce jour :

20 Go sur PC

11 Go sur PS4

11 Go sur Switch

13 Go sur Xbox One

Un Battle Pass bien garni

Comme chaque saison, le lobby a le droit à un petit lifting. Saison Marvel oblige, le salon ressemble comme deux gouttes d’eau à la passerelle du Helicarrier, les fameux porte-avions volants que l’on peut apercevoir à de multiples reprises sur le Marvel Cinematic Universe. Ici, les joueurs pourront accéder aux différents défis quotidiens et hebdomadaires, ainsi qu’au tout nouveau Battle Pass.

Libre à vous de le parcourir à votre guise et d’entrevoir les multiples récompenses disponibles. De nombreux héros et anti-héros Marvel seront accessibles, des X-Men Mystique, Tornade et ce bon vieux Wolverine, en passant par Iron Man ou Thor. Notez que le Dieu du Tonnerre est le premier héros disponible dès le niveau 1 atteint du Battle Pass.

Pour débloquer ses pouvoirs, il faudra progresser dans le passe de combat. Ainsi, les capacités liées au marteau Mjölnir seront débloquées au niveau 8, à condition d’avoir réalisé un défi spécifique. Quant aux pouvoirs du fils d’Odin, il sera possible de les déverrouiller au niveau 15 en complétant les objectifs de trois défis.

Les autres héros pourront être débloqués aux niveaux suivants :

Jennifer Walters alias Miss Hulk : niveau 22

alias Miss Hulk : niveau 22 She-Hulk : niveau 29 et trois défis

: niveau 29 et trois défis Groot : niveau 38 et pouvoirs supplémentaires au niveau 46 (deux défis)

: niveau 38 et pouvoirs supplémentaires au niveau 46 (deux défis) Tornade : niveau 53 et pouvoirs supplémentaires au niveau 60 (trois défis)

: niveau 53 et pouvoirs supplémentaires au niveau 60 (trois défis) Dr. Fatalis : niveau 67 et pouvoirs supplémentaires au niveau 74 (trois défis)

: niveau 67 et pouvoirs supplémentaires au niveau 74 (trois défis) Mystique : niveau 80 et pouvoirs supplémentaires au niveau 86 (trois défis)

: niveau 80 et pouvoirs supplémentaires au niveau 86 (trois défis) Tony Stark : niveau 93 et tenue Iron Man au niveau 99 (trois défis)

: niveau 93 et tenue Iron Man au niveau 99 (trois défis) Wolverine : ce bon vieux Logan sera visiblement le personnage secret et bonus de la saison. Il sera disponible à partir de la semaine 6, à condition d’avoir effectué les défis hebdomadaires de chaque semaine

Une carte légèrement remaniée

Comme d’habitude, la carte a également subi quelques modifications. On remarque l’apparition du cimetière des Sentinelles au sud de l’îlot central. Le Fief de Fatalis fait aussi son entrée. Cette zone particulièrement dangereuse abrite le QG du pire ennemi des quatre fantastiques. Il faudra vous y rendre pour espérer l’éliminer et obtenir la carte d’accès de son coffre-fort. On note ensuite l’apparition d’une nouvelle île à l’extrême nord-est, et c’est tout.

Du fusil d’assaut et le retour des drones

La nouvelle arme phare de cette saison sera doute le Fusil à énergie ! Ce fusil d’assaut développé par StarkIndustries confère différents avantages selon le mode de visée adopté. Notez qu’il inflige 41 points de dégâts dans le corps.

Des ennemis inédits font également leur apparition. Les robots Stark, qui rappellent les sbires d’Ultron, devront être éliminés près des points d’atterrissage des avions Quinjet. En cas de succès, les joueurs pourront récupérer du loot légendaire dans des coffres du SHIELD.

En outre, les drones de largage font leur retour. Il faudra les abattre près des sites d’atterrissage des Quinjet pour espérer obtenir des armes puissantes et des compétences de héros.

Le retour des classiques

À chaque début de saison, les joueurs craignaient de voir disparaître leur arme favorite sans raison. Seulement, les développeurs d’Epic Games se sont visiblement décidés à écouter les doléances de la communauté. De fait, plusieurs armes et objets disparus font leur grand retour dans le jeu. En voici la liste :

La grenade répulsive

La grenade à onde de choc

Le fusil à pompe chasseur

La bombe Boogie-Woogie

Mais qui dit retour, dit malheureusement départ. Pour ne pas trop bouleverser la méta, Epic a dû supprimer quelques armes et objets :

La grenade empoisonnée

La grenade à leurre

Le pistolet-mitrailleur

Le pistolet flambeur

Le fusil à pompe tactique

Précisons enfin que les développeurs d’Epic ont revu l’équilibrage du titre. De fait, les statistiques de certains objets et armes ont été revues à la hausse ou à la baisse. Enfin, on peut noter parmi les nouveautés l’ajout d’un piège inédit : le piège de feu ! Comme son nom l’indique, ce piège vous permettra de tendre des embuscades de l’enfer. Il inflige 50 points de dégâts aux joueurs pour un temps de recharge de 7 secondes.