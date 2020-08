Fortnite vs Apple : le bras de fer d’Epic prive les joueurs iOS et macOS de la nouvelle saison

La guerre qui oppose Fortnite à Apple va priver les joueurs iOS et macOS de la dernière saison. Dans un communiqué, Epic Games confirme que la saison 4 du chapitre 2 du jeu ne sera pas proposée sur iPhone, iPad et sur Mac.

Ce jeudi 27 août, Epic Games va déployer la saison 4 du deuxième chapitre de Fortnite sur toutes les plateformes (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, GeForce Now et Android via l’appli d’Epic Games). Cette nouvelle mise à jour devrait débarquer dans la matinée en France. Elle comporterait des nouveautés comme des skins à l’effigie des personnages de l’écurie Marvel par exemple.

Pour défier le monopole d’Apple, Epic Games prend les joueurs iOS et macOS en otage

Malheureusement, cette nouvelle saison ne sera pas disponible sur les iPhone, iPad et sur les Macs. Exclu de l’AppStore pour avoir bafoué les règles d’Apple, Fortnite n’est en effet plus proposé au téléchargement sur iOS et macOS. Dans le cadre d’une opération de communication, Epic avait contourné la commission de 30 % exigée par Apple.

« Apple bloque les mises à jour et les nouvelles installations de Fortnite sur l’App Store, et a déclaré qu’il mettrait fin à notre capacité à développer Fortnite pour les appareils Apple. Par conséquent, la nouvelle mise à jour Chapitre 2 – Saison 4 de Fortnite (v14.00) ne sortira pas sur iOS et macOS le 27 août » explique Epic Games dans un communiqué publié dans sa FAQ.

« Lorsque le Chapitre 2 – Saison 4 débutera, les joueurs de Fortnite pourront continuer à jouer avec la version 13.40″ précise le studio sur son site web. Concrètement, les joueurs iOS et macOS resteront indéfiniment bloqués sur la précédente mise à jour de Fortnite.

« Si vous avez déjà téléchargé Fortnite via l’App Store, vous ne devriez avoir aucun problème pour continuer à jouer » rassure Epic Games. Cependant, les joueurs ne seront pas en mesure « d’accéder au nouveau contenu et au nouveau Passe de combat ». Soucieux de remonter ses joueurs contre Apple, Epic multiplie les communications de cet acabit. Récemment, la firme a même lancé un tournoi anti-Apple sur le Battle Royale.