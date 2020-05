Unreal Engine 5 : Fortnite sera disponible dès le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X

Fortnite sortira bien sur la PS5 et la Xbox Series X. Epic Games a confirmé qu’il allait continuer de miser sur son jeu phare. Plus encore, ce dernier devrait passer sous l’Unreal Engine 5, nouveau moteur graphique impressionnant du studio, dans le courant de l’année 2021.

Fortnite sera bien présent sur les consoles de nouvelle génération, à savoir la PS5 et la Xbox Series X, et ce dès leur lancement fin 2020. Difficile d’imaginer Epic Games abandonner son jeu phare, l’un des plus populaires de l’histoire du média avec près de 350 millions de joueurs. Tim Sweeney, le patron du studio, a également précisé que le titre restera cross-platform. Cela signifie qu’un joueur de PS5 pourra affronter ceux des autres consoles, que ce soit la Xbox Series X ou les machines de génération précédente.

Plus encore, Epic Games a annoncé que son jeu passerait sur le moteur Unreal Engine 5 dans le courant de 2021. Présenté le 13 mai, ce nouveau moteur du studio a impressionné par la qualité de ses graphismes, de ses animations et de ses effets de lumière. Fortnite étant la vitrine d’Epic Games, il n’est pas étonnant qu’il passe sous ce moteur maison. Rappelons qu’à son époque, Gears of War avait été conçu pour montrer les capacités de l’Unreal Engine 3.

Pas aussi beau que dans la démo

La démonstration de l’Unreal Engine 5, présenté sur PlayStation 5, a flatté la rétine et laissé bouche bée. Cependant, il faut mesurer un peu ses attentes. Si la démo « Lumen in the land of Nanite » est entièrement jouable et a été enregistrée en temps réel, elle n’est axée que sur la beauté des graphismes et n’est qu’un objectif à atteindre. D’autres facteurs, comme l’intelligence artificielle, la gestion du monde ouvert ou encore l’aspect online s’il y en a, viennent consommer de la ressource, ce qui n’est pas le cas ici. Fortnite ne sera pas aussi beau que « Lumen », mais devrait quand même connaître une seconde jeunesse.

Pour rappel, l’Unreal Engine 5 devrait être disponible pour les développeurs en 2021. Il faudra donc faire preuve de patience avant de voir des jeux autres que Fortnite en profiter.