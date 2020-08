Call of Duty Black Ops Cold War : découvrez la première bande-annonce explosive du jeu sur PS5

Call of Duty Black Ops Cold War sera le prochain volet de l’auguste saga et se présente aujourd’hui dans une nouvelle vidéo. Cette dernière dévoile la campagne solo avec des images prises sur PS5. Activision donne également rendez-vous le 9 septembre prochain pour la présentation du mode multi-joueurs.

Vous ne pensiez vraiment pas que 2020 serait une année sans Call of Duty, tout de même ? Le dernier volet de la saga s’est fait désirer, mais il est maintenant officiel. Il se nomme Call of Duty Black Ops Cold War et, comme son nom l’indique, il prendra pour thème la guerre froide. La campagne solo s’est présentée dans une première vidéo furieuse.

Ce nouveau Black Ops reprendra le fil des précédents volets, puisqu’il y aura les personnages de Black Ops 1 et 2 comme Wood, Mason et Hudson. Cette fois, le scénario prendra place au début des années 1980 et nos héros devront traquer Perseus, un agent soviétique qui s’est infiltré dans les sphères les plus sensibles de la Défense Américaine.

Des grosses explosions, des flingues, des moments de bravoure… Cette bande-annonce remplit tout le cahier des charges de la série. On remarque également des graphismes impressionnants, et pour cause : le jeu tourne ici sur PS5.

Warzone sera toujours suivi

En plus de présenter la campagne solo, Activision nous donne rendez-vous le 9 septembre pour la présentation du mode multi. Une chose est déjà certaine : il sera cross-platform. Plus encore, il sera cross génération. Dans les faits, cela signifie que sur PS4, vous pourrez croiser des joueurs PS5 ou Xbox Series X.

Notons également qu’avec l’arrivée de ce nouveau Call of Duty, Warzone ne sera pas abandonné. Le mode battle royale est, on le rappelle, lié à l’épisode Modern Warfare. Ce ne sera plus le cas ici, puisqu’il continuera à suivre les saisons du jeu actuel. Les fans pourront donc garder leurs apparences et autres items débloqués ces derniers mois. Une bonne nouvelle.

Call of Duty Black Ops Cold War arrivera sur toutes les plates-formes le 13 novembre prochain. Si les consoles nouvelles générations ne sont pas sorties à cette date, il sera alors disponible dès leur lancement.