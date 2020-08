Gamescom 2020 : World of Warcraft Shadowlands, Call of Duty Cold War, Dragon Age 4, découvrez toutes les annonces

La Gamescom 2020 a bien lieu, mais dans des conditions particulières à cause du coronavirus. Le salon a tout de même tenu une conférence d’ouverture virtuelle riche en contenus et diffusée sur le net. S’il y eu quelques annonces de jeux, ce sont surtout les titres déjà connus qui ont eu le droit à toute l’attention.

Le 27 août, le salon allemand Gamescom s’est lancé à travers une conférence vidéo diffusée en streaming. Si peu de jeux ont été annoncés, les gros blockbusters de fin d’année déjà connus ont eu le droit à toute l’attention. Petit tour d’horizon des principales annonces qu’il fallait retenir.

World of Warcraft Shadowlands

Shadowlands sera la huitième extension de World of Warcraft et proposera de plonger les joueurs dans le royaume des morts. Pour l’ouverture du salon, Blizzard a présenté le premier volet d’Eternités, série de quatre court-métrages conçus pour accompagner la sortie du jeu. La date de sortie, attendue fébrilement pas les fans, a justement été annoncée : ce sera le pour le 27 octobre prochain.

Call of Duty Black Ops Cold War

Call of Duty Black Ops Cold War a déjà été annoncé via une bande-annonce de la campagne solo. Lors de la Gamescom, le jeu a présenté sa cinématique d’introduction, dans laquelle les héros discutent avec le président américain Ronald Reagan. Une cinématique un peu longuette qui a fait baisser le rythme de la conférence.

Dragon Age 4

La série de Bioware ne nous a pas offert de nouvel épisode depuis 2014, mais le studio nous rassure, un nouveau volet est bien en préparation ! Dragon Age 4, qui avait été annoncé il y a deux ans et qui s’était fait discret depuis, s’est de nouveau montré dans une longue vidéo. Enfin, « montré »… La bande-annonce se concentre avant tout sur les artworks et les développeurs.

DOOM Eternal

Le FPS ultra-nerveux DOOM Eternal, sorti au début de l’année, a dévoilé sa première extension solo. Elle se nomme The Ancient Gods (Partie 1) et misera toujours autant sur l’aspect bourrin. Sortie le 20 octobre prochain.

Age of Empire 3 Definitive Edition

Tout comme le deuxième volet, Age of Empire 3 aura le droit à sa Definitive Edition. Graphismes revisités, compatibilité 4K et nouveau contenu sont au programme. Sortie le 15 octobre.

Mafia Definitive Edition

L’auguste jeu de 2002 va avoir le droit à son remake. Mafia Definitive Edition promet de remettre au goût du jour la licence. Sortie le 5 septembre.

Star Wars sur le devant de la scène

La saga Star Wars a eu le droit à trois bandes-annonces : deux dédiées à des nouveaux jeux et une pour une extension.

Star Wars Squadrons sera l’un des blockbusters de cette fin d’année. Il s’agit ici d’un jeu de vaisseaux qui s’annonce impressionnant et qui pourra même être joué en VR. A vous de choisir d’entrer soit dans l’Alliance Rebelle, soit dans les rangs d’un Empire sur le déclin. Sortie le 2 octobre.

Lego Star Wars : The Skywalker Saga sera lui le jeu définitif de la licence Lego Star Wars. En effet, il regroupera des séquences issues des neuf films. Sortie en 2021.

Enfin, les Sims 4 aura le droit à une extension dédiée à la licence nommée Voyage sur Batuu. Il sera possible de faire de son Sims un Jedi et de transformer votre maison en cantina. Sortie le 8 septembre.

Fall Guys Saison 2

Fall Guys, le Battle Royale complètement absurde, est sans conteste l’un des jeux de l’été. La saison 2, qui inclura de nouvelles arènes et de nouveaux modes de jeu, a été dévoilée. Elle prendra pour thème le moyen-âge.

Ratchet and Clank Rift Apart

Déjà présenté lors de la conférence PS5, Ratchet and Clank Rift Apart s’est dévoilé un peu plus dans une longue séquence de gameplay.

Warhammer Age of Sigmar Storm Ground

L’une des rares annonces de la soirée a été celle de Warhammer Age of Sigmar Storm Ground. Le jeu s’est montré à travers une vidéo cryptique. Tout juste sait-on qu’il s’agit d’un jeu de stratégie au tour par tour et qu’il sortira en 2021.

Unknown 9 Awakening

Unknown 9 Awakening s’est dévoilé dans une bande-annonce intrigante. On sait juste que le jeu se déroulera à Calcutta et que son univers sera décliné sur d’autres support. Un projet ambitieux qui n’a pour l’instant donné qu’un aperçu.

Pharaoh New Era

Enfin, l’une des grosses annonces de la soirée n’a pas eu lieu pendant la conférence, mais juste après ! Pharaoh New Era est un remake du city builder de 1999. Tout comme le jeu de base, ce nouvel épisode nous proposera de construire et de gérer notre ville dans l’Egypte Antique. Les extensions du jeu de base seront incluses.