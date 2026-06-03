Le Vivo X300 Ultra est moins bon que le modèle Pro sur un point capital

En temps normal, la version la plus chère d'une série de smartphones est la plus performante à tous les niveaux. Mais pas pour le Vivo X300 Ultra, détrôné par le Pro sur un aspect important à l'usage.

Que vous soyez “team iOS” ou “team Android”, vous êtes depuis longtemps habitués aux familles de smartphones dont les membres portent des qualificatifs tels que “Plus“, “Pro“, “Max“, “Ultra“, etc. Une manière simple de se faire une idée de ce que l'appareil a dans le ventre. Si vous voulez le meilleur de la gamme, visez celui affublé du nom le plus tape-à-l’œil. Voilà pour la théorie. Notez que dans la pratique, cela se vérifie dans l'immense majorité des cas. Mais pas toujours.

Un exemple de ce genre d'illogisme avec le Vivo X300 Ultra, dévoilé en mars 2026. Sur le papier, il mérite son appellation. Notamment sur la partie photo/vidéo avec son capteur grand-angle Sony LYTIA 901 de 1,12 pouce affichant une définition de 200 MP. D'autant qu'à celui-ci s'ajoute un téléobjectif périscopique de 200 MP également, et un ultra grand-angle de 50 MP. Pourtant, sur le site DxOMark, référence en matière de tests photo et vidéo sur smartphone, le Vivo X300 Ultra a une moins bonne note que le X300 Pro.

Le Vivo X300 Ultra fait moins bien que le X300 Pro sur ce test

Premier constat : l'écart est minime. Le score global du Vivo X300 Ultra est de 170 points, contre 171 pour le X300 Pro. Dans le détail, on voit même que sur la partie photo, le modèle Ultra est plus performant que son petit frère : 174 pour 171. Si sa moyenne a baissé, c'est à cause des tests vidéo. Sur cet aspect, DxOMark attribue 169 points au X300 Pro, et 162 points au X300 Ultra.

Le site note que “dans des conditions de faible luminosité surtout, le mode [vidéo] par défaut peut présenter d'importants artefacts de ghosting“. Il conclue en disant que “dans l'ensemble, les performances vidéo sont satisfaisantes, mais n'atteignent pas le niveau de la version Pro“. Relativisons toutefois ces résultats en rappelant que les protocoles de tests de DxOMark sont exigeants. Pour un usage lambda, la qualité des vidéos capturées avec le Vivo X300 Ultra restera globalement excellente.