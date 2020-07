Flight Simulator va prochainement faire son grand retour ! Après quatorze ans d’absence, le simulateur mythique va revenir dans une version qui s’annonce impressionnante, aussi bien sur le niveau du gameplay que des graphismes. Petit tour d’horizon de ce qu’il faut savoir.

Flight Simulator est bientôt là. Le simulateur de vol, qui s’axe sur le réalisme à tout prix, va faire son grand retour sur PC et consoles. Vous êtes nombreux à l’attendre, parfois avec une certaine appréhension. Dans ce petit dossier, nous allons faire le tour des informations essentielles à savoir pour bien se préparer.

Qu’est ce Flight Simulator ?

Comme son nom l’indique, Flight Simulator est un… simulateur de vol. Il s’agit ici de piloter un avion, que ce soit un petit coucou ou un gros porteur, en prenant en compte toutes les données que l’on pourrait retrouver dans la vraie vie (météo, tableau de bord, distance, etc.).

Le premier volet est sorti en 1982. Certes, tout est relativement sommaire à cause des limitations de l’époque, mais l’essence de la série est déjà là. Le jeu a connu plusieurs versions, Microsoft suivant le titre comme un logiciel et non comme un jeu vidéo.

La dernière en date est sortie en 2006, puisqu’il s’agit de Flight Simulator X. Depuis, les fondus d’aviation rongent leur frein. On notera bien un Microsoft Flight sorti en 2012, sorte de version light et « gamifée » du titre, mais cette dernière n’a pas convaincu, trop limitée.

Quand sortira-t-il et à quel prix ?

Flight Simulator sortira en 2020. Pour le moment, Microsoft n’a pas annoncé de retard pour cause de coronavirus. Une telle chose serait étonnante, puisque le développement du jeu semble se dérouler sans accrocs, avec une bêta déjà prévue pour le mois de juillet.

Microsoft devrait donner une date de sortie précise pendant l’été, certainement lors d’une conférence virtuelle présentant ses jeux à venir sur la prochaine génération de console. Le jeu n’a pas de prix, mais on peut s’attendre à un tarif habituel fixé autour des 60 euros.

Sur quelles plates-formes sortira le simulateur ?

Flight Simulator sortira sur PC. Il faudra cependant faire attention à votre machine, le logiciel s’annonçant très gourmand. Microsoft a déjà dévoilé les configurations requises pour jouer. Si la recommandée reste acceptable (Intel Core i5 de 8e génération ainsi qu’une GTX 970), il faudra sortir la grosse artillerie pour mettre le jeu à fond et espérer jouer en VR (qui sera compatible). Là, il faudra une GeForce RTX 2080 dans son PC. Il faudra également prévoir une mise à jour au niveau de la RAM si ce n’est pas déjà fait. Windows 10 sera obligatoire.

Le jeu sortira également sur consoles. Si aucune date n’est donnée, on sait que cette version arrivera un peu plus tard. Flight Simulator a été annoncé pour Xbox One, mais on se doute qu’il sera également optimisé pour la Xbox Series X grâce au système de Microsoft : Smart Delivery.

Quel studio travaille dessus ?

Cocorico ! Flight Simulator est un jeu français. Il est en effet développé par le studio Asobo, basé à Bordeaux.

Ce studio a déjà plusieurs jeux à son actif (en plus de son travail sur des jeux d’autres développeurs). En 2009, le studio sort Fuel, un jeu de course qui avait la particularité d’avoir un monde ouvert extrêmement étendu (grand comme la moitié de la Belgique).

En 2019, le studio sort A Plague Tale : Innocence. Ce jeu d’aventure nous racontait l’histoire d’une fratrie qui devait échapper à l’inquisition pendant la période de la peste noire (XIVe siècle). Une réussite narrative et ludique.

En quoi consiste le gameplay ?

Flight Simulator n’est pas un jeu. C’est un logiciel simulation de vol. On ne peut pas parler de gameplay à proprement parler. Il n’y a pas d’objectifs, d’ennemis à combattre ou de score à exploser.

Il s’agit ici de voler, tout simplement. Le challenge réside dans la joie de réaliser un atterrissage en douceur par temps pluvieux ou par le fait d’avoir réalisé un vol long courrier sans incident. Le titre permettra de se créer des trajets précis et d’établir des conditions météos selon votre humeur.

Is this real life… 🤯 pic.twitter.com/Q9Dnp3Mnda — NVIDIA GeForce UK (@NVIDIAGeForceUK) December 30, 2019

Pour voler, Flight Simulator nous offrira la planète entière, tout simplement. Modélisés avec les données satellites et améliorés grâce à l’intelligence artificielle de Microsoft, les paysages sont tellement bluffant qu’il est parfois difficile de faire la différence entre Flight Simulator et la vie réelle. Qui dit Terre reproduite, dit terrain de jeu complètement démesuré. Plus de 40 000 aéroports sont modélisés. Il ne s’agit pas simplement de voler au-dessus d’un paysage à la Google Maps, puisque ces lieux du monde entier seront fidèlement reproduits au sol. De même, des millions et des millions de villes pourront être survolées. Vous souhaitez faire du rase-motte au dessus de votre maison ? Ce sera possible.

Le jeu pèsera 2 pétaoctets de données. Rassurez-vous, vous n’aurez pas à faire autant de place sur votre disque SSD (seulement 150 Go) puisque le jeu se jouera en streaming. Cependant, il sera possible de télécharger des morceaux de carte afin de jouer en local avec les paysages modélisés.

A vous de voir ce que vous ferez de Flight Simulator : du tourisme virtuel, des figures ou même des trajets longs. Trois types de gameplay sont au programme : avec des petits avions, avec des gros porteurs et avec des avions de chasse.

Pour jouer dans de meilleures conditions, on pourra compter sur des périphériques dédiés, comme un joystick Airbus déjà présenté par Thrustmaster. D’autres seront certainement annoncés à l’avenir, les constructeurs allant certainement miser ce ce nouveau titre.

Ce dossier sera mis à jour régulièrement en fonction des nouvelles informations sur le jeu de Microsoft.