Flight Simulator 2020 : voici la configuration minimale sur PC en attendant la Xbox Series X

Microsoft vient de dévoiler la configuration minimale requise sur PC de son jeu phare Flight Simulator 2020, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il faut une fiche technique musclée. De quoi rendre la version Xbox Series X qui devrait être lancée à une date ultérieure très alléchante pour les fans de la franchise.

Vous attendez Flight Simulator 2020 avec impatience ? Préparez-vous à donner un peu d’amour à votre PC, car il va lui falloir la fiche technique qui va bien. Microsoft vient en effet de dévoiler les caractéristiques techniques conseillées sur Windows 10.

Flight Simulator 2020 : vivement l’arrivée de la version Xbox Series X !

Et comme vous allez le voir, la facture pour se prendre une claque visuelle semble d’avance assez salée :

Configuration minimale

Windows 10 nov 2019 update (1908)

AMD Ryzen 3 1200 (100 €*) + Radeon RX 570 (180 €*) / Intel i5-4460 (200 €*) + Nvidia GTX 770 (180 €*)

2 Go VRAM

8 Go RAM

150 Go d’espace libre (SSD recommandé)

Connexion internet avec 5 Mbps descendants

Configuration recommandée

Windows 10 nov 2019 update (1908)

AMD Ryzen 5 1500X (240 €*) + Radeon RX 590 (255 €*) / Intel i5-8400 (212 €*) + Nvidia GTX 970 (300 €*)

4 Go VRAM

16 Go RAM

150 Go d’espace libre (SSD recommandé)

Connexion internet avec 20 Mbps descendants

Configuration idéale

Windows 10 nov 2019 update (1908)

AMD Ryzen 7 Pro 2700X (425 €*) + Radeon RX 590 (260 €*) / Intel i7-9800X (490 €*) + Nvidia RTX 2080 (800 €)

8 Go VRAM

32 Go RAM

150 Go d’espace libre (SSD recommandé)

Connexion internet avec 50 Mbps descendants

*Estimation du prix des composants à partir des tarifs pratiqués sur Amazon et d’autres distributeurs lorsque le produit n’était pas disponible

Bien sûr, seule la dernière configuration vous donnera accès au Ray Tracing, entre autres joyeusetés graphiques. Pour cette nouvelle version de l’un de ses jeux phares, Microsoft a apparemment poussé très loin le réalisme. C’est cela qui explique en partie la taille XXL du jeu, le hardware nécessaire et le critère d’une connexion internet suffisante.

Or, les premiers aperçus du jeu montrent que toutes les dernières technologies graphiques seront bien de la partie. Si bien que pour obtenir une expériences similaires aux premiers teasers, il voua faudra nécessairement opter pour la configuration « idéale », qui semble assez onéreuse si vous ne disposez pas déjà du hardware nécessaire.

Le jeu sera au départ une exclusivité Windows 10 et Xbox Game Pass, mais on s’attend à ce que le jeu finisse par arriver à une date ultérieure sur Xbox Series X. Avec ses 12 TFLOPS, le Ray Tracing, ses 16 Go de VRAM et toutes les optimisations que l’on attend d’un jeu porté sur console, il s’agira sans contexte du ticket d’entrée le meilleur marché pour y jouer dans les meilleures conditions possibles.