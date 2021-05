Flight Simulator passe de 170 Go à 83 Go, votre SSD peut souffler

Flight Simulator va bientôt peser moins lourd sur votre SSD. En effet, le dernier patch note indique que le jeu passe de 170 Go à 83 Go. Une réduction de taille bienvenue, qui n’affecte en rien l’expérience de jeu, mais qui prépare le terrain pour la sortie sur Xbox.

Flight Simulator accueille aujourd’hui une toute nouvelle mise à jour, la 1.16.2.0. Elle apporte son lot de nouveautés, comme de la correction de bugs à la pelle ou des améliorations techniques, mais aussi et surtout une réduction de la place nécessaire pour installer le titre sur votre PC.

En effet, Microsoft indique que la taille du jeu passe de plus de 170 Go (tout de même) à « seulement » 83 Go. Une optimisation qui devrait ravir les adeptes qui commençaient à s’inquiéter de voir le jeu grossir de mise à jour en mise à jour.

Dans les faits, cela ne change rien pour l’utilisateur au sein du logiciel de vol. Pour rappel, Flight Simulator se joue principalement en « streaming », puisque les données sont en réalité stockées sur des serveurs distants. Cette MàJ apporte d’autres nouveautés, comme un trafic aérien plus dense et une plus grande précision du radar en ce qui concerne la météo. Une tripotée de bugs sont aussi corrigés.

Flight Simulator s’apprête à atterrir sur Xbox

Cette réduction de taille est évidemment pratique pour les joueurs PC, mais devrait également faciliter la vie de ceux qui comptent l’essayer sur Xbox. Pour le moment, la simulation est toujours prévue pour sortir dans le courant de l’été sur Xbox One et Xbox Series. Si 170 Go est encore « acceptable » sur PC, ça commence à vraiment poser problème sur la console dont l’espace est limité à moins de casser sa tirelire pour un SSD compatible. Rien ne dit que cette réduction de taille a été spécialement conçue pour le marché console, mais ça tombe tout de même bien.

Pour rappel, Flight Simulator modélise la Terre entière grâce à des données satellites. Toutefois, le jeu accueille régulièrement des mises à jour qui augmentent drastiquement les détails de certaines régions. La dernière en date, sortie en avril, s’est ainsi attardé sur la France et les pays du Bénélux.