Flight Simulator : la 4e mise à jour du Monde est disponible, focus sur la France et les Pays-Bas

Microsoft a annoncé l’arrivée de la 4e mise à jour du Monde, qui se concentre tout particulièrement sur l’Europe de l’Ouest. La France, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg sont mis à l’honneur via des point d’intérêts retravaillés pour y ajouter plus de détails. La mise à jour est disponible dès maintenant.

À la sortie de Flight Simulator 2020, Microsoft avait promis des mises à jour régulières de son jeu à succès. Promesse tenue, puisque nous en sommes déjà à la quatrième version du Monde. Dans cette nouvelle update, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont eu droit à une amélioration graphique de grande ampleur. Les développeurs se sont ainsi avant tout concentrés sur Paris et Amsterdam.

La capitale française voit ses monuments emblématiques, tels que la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris ou encore le Louvre retravaillés à la main. Le but : obtenir une représentation aussi fidèle que possible de la réalité. D’autres lieux célèbres ont également droit à leurs améliorations, comme les Falaises d’Étretat, le Mont-Blanc, la Dune du Pilat et même Fort Boyard. Les DOM-TOM n’ont pas été laissés de côté, puisque la Martinique jouit elle aussi de meilleurs graphismes.

Flight Simulator se dote de meilleurs graphismes en Europe de l’Ouest

Au total, ce sont plus d’une centaine de points d’intérêts qui « ont reçu un traitement sur mesure pour apporter plus de détails ». Microsoft indique que plusieurs éléments architecturaux ont été ajoutés au paysage, comme des châteaux, des cathédrales, des ponts, des phares, et des moulins. Dans chaque pays, 100 aéroports ont été retravaillés. Ceux de Megève, Nice et Rotterdam ont été modélisés à la main et ajoutés au jeu.

Enfin, deux nouvelles activités sont désormais disponibles. Les joueurs peuvent ainsi s’essayer au défi d’atterrissage inédit à la Salette et au Bush Trip au-dessus des Pyrénées et des Alpes. La mise à jour est d’ores et déjà déployée sur toutes les plateformes. Une fois installée, il suffit de se rendre dans le magasin du jeu pour profiter de toutes ces améliorations visuelles.

