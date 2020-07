Flight Simulator arrivera sur PC le 18 août prochain. La simulation de vol ultra-poussée, attendue de longue date par les fondus d’aviation, sortira dans trois éditions distinctes. Plus vous paierez cher, plus vous aurez d’avions et d’aéroports.

Flight Simulator à une date de sortie ! La simulation de vol arrivera sur PC le 18 août prochain. Elle sera disponible sur Windows 10 à partir de 60 euros, mais elle pourra également être jouée contre un abonnement Game Pass sur PC (actuellement à deux euros par mois). Ceux qui achètent le jeu ou qui ont le Game Pass peuvent d’ores et déjà le précharger sur leur machine.

Si vous décidez d’acheter le jeu, sachez qu’il y a trois versions disponibles. La première est vendue à 60 euros. Cette version standard donne accès à 20 avions et 30 aéroports faits main, c’est-à-dire modélisés selon leur modèle réel au lieu d’un modèle générique. L’édition Deluxe à 90 euros rajoute cinq aéroports (dont celui du Caire et d’Amsterdam) et cinq avions. Enfin, l’édition Premium, pour les vrais passionnés, coûtera 120 euros et comportera 30 aéroports faits main au total (comme celui de San Francisco) et 40 coucous à piloter. Notons que Microsoft précise que le jeu connaîtra régulièrement des améliorations et ajout de contenu.

Comme un avion sans ailes

Pour rappel, Flight Simulator est plus un logiciel qu’un véritable jeu. Développée par le studio bordelais Asobo, cette version 2020 modélise la terre entière pour vous faire voyager partout dans le monde. Des images satellites ont été utilisées pour rendre le jeu le plus réaliste possible. Le pari semble réussi quand on voit le titre dans ce dernier trailer. On peut voir que les villes et les lieux emblématiques ont été sujets à un soin tout particulier.

Le jeu sortira donc dans un peu plus d’un mois et promet énormément. Microsoft a annoncé qu’il serait plus tard décliné sur consoles (Xbox One et Series X) mais n’a pour l’instant pas donné plus de détails sur le projet. En attendant, il faudra y jouer sur PC. Pour cela, il serait mieux de vous assurer que votre machine puisse faire tourner le logiciel.

