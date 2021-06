Microsoft Flight Simulator débarque sur Xbox Series X/S et Game Pass le 27 juillet 2021

Encore une belle annonce de Microsoft lors de sa conférence à l’E3 2021 : Flight Simulator se dote d’une version console, qui sortira sur Xbox Series X et S le 27 juin prochain. Il sera également disponible le même jour sur le Xbox Game Pass.

Microsoft a probablement présenté l’une des conférences les plus réussies de cet E3 2021 à l’heure actuelle. L’éditeur a enchaîné les annonces choc, en dévoilant les premières images de nombreux jeux très attendus par leurs fans. On pense notamment à Forza Horizon 5, qui sortira le 9 novembre prochain. Mais aussi à Starfield, le prochain titre de Bethesda et qui sera sûrement l’évènement de l’année 2022 lors de sa sortie le 11 novembre.

Pour autant, Microsoft n’a pas oublié ses licences actuelles. Les joueurs ont eu des nouvelles de Halo Infinite, ainsi que du très populaire Flight Simulator avec une annonce de taille. Le simulateur de vol arrive en effet sur Xbox Series X et S le 27 juillet prochain. Un portage que de nombreux fans attendent avec impatience, le titre étant pour le moment encore réservé aux PC. Selon l’éditeur, ces derniers profiteront « du même niveau de profondeur et de complexité que […] sur PC ».

Microsoft affine sa stratégie pour le Xbox Game Pass

Cette annonce n’a pas réellement surpris les fans de Flight Simulator, des rumeurs sur un tel portage ayant circulé quelques jours avant la conférence. D’autant que ce dernier arrive à point nommé. En effet, Microsoft a particulièrement mis l’accent sur le Xbox Game Pass, son service de cloud gaming, durant sa présentation. Ce sont ainsi plus de 20 jeux, dont 11 de Bethesda disponibles dès aujourd’hui, qui rejoindront bientôt le catalogue de la plateforme.

Sur le même sujet : Flight Simulator passe de 170 Go à 83 Go, votre SSD peut souffler

Ce sera également le cas de Flight Simulator, qui sera disponible sur le Game Pass dès sa sortie sur console 27 juillet. À noter que Microsoft est parvenu à en faire de même pour de nombreux autres titres, comme Age of Empires IV qui sortira le 28 octobre 2021, ainsi pour une panoplie de jeux tiers. La stratégie est claire : proposer une ludothèque complète, éclectique et fournie pour évincer la concurrence qui peine à tirer son épingle du jeu.