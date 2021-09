Amazon lance ses propres téléviseurs et un nouveau Fire TV Stick 4K Max

Amazon est officiellement entré sur le marché des téléviseurs avec deux nouveaux produits. C'est aussi la première fois qu'Amazon lance des téléviseurs de sa propre marque. Ceux-ci devraient arriver dès le mois d’octobre.

Amazon vient d’annoncer les premiers téléviseurs fabriqués par l’entreprise, qui sont divisés en deux gammes. L'une est une gamme de téléviseurs haut de gamme, la série Fire TV Omni, tandis que l'autre est une gamme de modèles à petit prix, la série 4.

Les téléviseurs de la série Omni d'Amazon intègrent l'expérience Fire TV et peuvent être contrôlées par l’assistant Alexa grâce à des microphones. Les commandes vocales Alexa seront toujours disponibles, même lorsque le téléviseur est éteint ou utilise une entrée HDMI. Vous pouvez également synchroniser les appareils de la série Omni avec les enceintes intelligentes Echo.

Les téléviseurs seront disponibles dans plusieurs tailles d'affichage : 43 pouces, 50 pouces, 55 pouces, 65 pouces et 75 pouces. Tous proposent un affichage 4K Ultra HD et le support de technologies HDR10, HLG et Dolby Digital Plus. Les modèles de 65 et 75 pouces ont un cadre plus petit, et ils ajoutent également la prise en charge de la norme Dolby Vision HDR.

Les téléviseurs 4-series pour les budgets plus serrés

Amazon a également annoncé la série Fire TV 4, destinée aux petits budgets. Ces téléviseurs intelligents prennent en charge les commandes vocales Alexa via sa télécommande. Comme la série haut de gamme, elles offrent un écran 4K avec le support des technologies HDR10 et HLG. Elles sont disponibles en modèles de 43, 50 et 55 pouces, avec des prix allant de 369,99 à 519,99 dollars.

Les Fire TV Omni sont eux un peu plus chers, puisque les prix vont de 409,99 $ à 1099,99 dollars pour le modèle de 75 pouces. Les téléviseurs devraient être expédiés le 27 octobre aux États-Unis, mais nous ne savons pas encore quand elles seront disponibles en France.

Amazon dévoile un nouveau Fire Stick 4K

En plus des téléviseurs, Amazon a lancé une nouvelle version de son appareil de streaming multimédia de type HDMI-dongle. Le nouveau Fire TV Stick 4K Max ressemble beaucoup à son prédécesseur, mais avec une fiche technique encore plus intéressante.

En effet, le Fire TV Stick 4K Max prend désormais en charge la norme Wi-Fi 6, grâce à son processeur MediaTek MT8696 plus récent. Ses 4 cœurs tournent jusqu'à 1,8 GHz, et incluent un GPU de 750 MHz, alors que ceux du Fire TV Stick 4K allaient respectivement à 1,7 GHz et 650 MHz. L'ancien lecteur disposait de 1,5 Go de RAM, alors que son successeur dispose désormais de 2 Go de mémoire vive.

Le reste de l'appareil est pour l'essentiel identique au Fire TV Stick 4K standard, ce qui signifie qu'il s'agit d'un lecteur multimédia assez performant prenant en charge toutes les principales applications de streaming multimédia et des fonctionnalités telles que Dolby Vision et Dolby Atmos. Vous pouvez déjà l’acheter sur Amazon à un prix de 64,99 euros, et les livraisons débuteront après le 7 octobre.

