FIFA 21 : sortie le 9 octobre, migration gratuite vers la PS5 et la Xbox Series X

FIFA 21 sortira le 9 octobre prochain. EA l’a annoncé hier lors de sa conférence virtuelle EA Live. Le jeu de football tentera de rendre la transition invisible entre les générations de consoles, puisqu’il sera offert sur PS5 et Xbox Series X si vous l’achetez sur PS4 ou Xbox One.

Ce n’est pas vraiment une surprise : FIFA 21 sortira bien cette année. L’éditeur EA a tenu hier une conférence virtuelle où il a présenté ses prochains jeux. Les annonces furent maigres, mais les fans de jeu de sport ont tout de même de quoi se mettre quelque chose sous la dent.

FIFA 21 a été présenté dans une bande-annonce croisée avec Madden 21, déjà annoncé. Le jeu sortira sur consoles le 9 octobre prochain sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch. Il sera également disponible sur les consoles next gen, la PS5 et la Xbox Series X, dès leur sortie.

Pas besoin d’acheter le jeu deux fois. Si vous l’avez sur PS4 ou One, le jeu sera gratuit sur PS5 et Series X (seulement si vous avez un lecteur de disques). EA ne passera pas un système instauré par les constructeurs, comme le Smart Delivery de Microsoft, mais par son propre service.

FIFA 21 tournera encore une fois sur le moteur Frostbite. Comme nous pouvons le voir dans le trailer, le jeu ne change pas réellement, mais nous aurons le droit à un Kylian Mbappé plus vrai que nature. Espérons que cette cuvée sera meilleure que l’édition précédente, qui a subi beaucoup de critiques.

Il n’y a pas que le foot dans la vie

En termes de jeux de sports, EA ne s’est pas concentré que sur le foot. L’éditeur a également annoncé Skate 4, le nouveau volet de sa franchise bien aimée. Pas d’images de gameplay ici, juste une confirmation que le jeu existe.

Après l’arrivée prochaine de Tony Hawk’s Pro Skater sur les nouvelles consoles, on peut dire que les planches à roulettes ont de nouveau le vent en poupe !