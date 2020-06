PS5 Digital Edition : vous pouvez faire une croix sur vos jeux EA achetés sur PS4

EA Sports va proposer à ceux qui ont acheté un de ses jeux sur PS4 une version gratuite sur PS5. Néanmoins, celle offre ne sera valable que sur la console disposant d’un lecteur de disque, puisque la PS5 Digital Edition ne permettra pas cette amélioration.

EA veut assurer une transition en douceur entre la génération actuelle de consoles et la prochaine. Sur PS4, si vous achetez le jeu Madden 21, vous pourrez l’avoir gratuitement sur PS5. EA a choisi de ne pas passer par les services des constructeurs, comme le Smart Delivery de Microsoft, mais cela complique les choses.

EA a annoncé officiellement l’arrivée de Madden 21 pour le mois d’août sur PS4 et Xbox One. Comme annoncé, vous aurez également le jeu sur PS5 et Xbox Series X si vous l’achetez maintenant. L’éditeur n’offrira pas un simple lissage graphique sur ces consoles, mais bien une nouvelle version du jeu, ce qui rend la chose très intéressante.

Cependant, EA est confronté à un problème : il sera en effet impossible pour ceux qui ont acheté le disque sur PS4 de le mettre dans leur PS5 Digital Edition. EA n’aura en effet aucune garantie que vous avez bien payé le jeu, et si vous voulez continuer à y jouer, il faudra donc prendre la PS5 avec lecteur de disques ou le repayer. Notons que ceux qui achèterons le jeu directement en dématérialisé sur le PSStore ne seront pas concernés par ce souci.

La Xbox aussi concernée ?

Les problèmes de transfert d’une génération à l’autre ne concernent que la version PlayStation du titre de football américain… pour l’instant. En effet, des rumeurs se font de plus en plus insistantes sur l’apparition d’une Xbox « Lockhart », qui serait dépourvue de lecteur pour faire baisser le prix.

Le jeu Madden 21 est le seul concerné pour le moment, mais on peut aisément imaginer EA proposer un transfert de génération avec ses autres titres de fin d’année, comme FIFA 21, beaucoup plus populaire en Europe.