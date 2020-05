Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 : les mythiques jeux de skate se payent un remake !

Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 vont avoir le droit à leur remake ! Les deux jeux de skate sortiront en septembre dans une compilation sur les consoles modernes. Il ne s’agit pas là d’un simple lissage graphique, mais bien d’un véritable remake en bonne et due forme. Une bonne manière (re)découvrir cette saga mythique du jeu vidéo.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 vont avoir le droit à leur remake. Les deux jeux mythiques de skateboard réunis en un seul seront disponibles le 4 septembre sur PS4, Xbox One et PC. Il ne s’agit pas là d’un lissage HD (un étant déjà sorti en 2012) mais bien d’un remake, qui se veut toutefois le plus proche possible des jeux originaux.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 Compilation réunira donc toutes les arènes, les skaters et les fonctionnalités des deux jeux en un seul. Pas besoin de choisir son jeu préféré au lancement de la console, donc, la progression étant unifiée. La jouabilité sera elle aussi revue, même si on nous promet qu’il essayera d’être le plus proche possible des titres originaux. La refonte la plus importante concerne en réalité les graphismes. Les jeux ont été entièrement refaits et seront compatible 4K. Il est facile de se rendre compte de la progression en comparant les mêmes lieux sur les jeux d’origines par rapport au remake. Dernière chose, c’est le studio Vicarious Vision, qui s’était déjà occupé du remake de Crash Bandicoot (et que les rumeurs voient refaire Diablo 2) qui est derrière ce nouveau volet.

Tony Hawk’s Pro Skater, une série mythique

Tony Hawk’s Pro Skater 1 (l’un des grands absents de la PlayStation Classic) est sorti en 1999 sur PlayStation, tandis que le deuxième volet est sorti en 2000 sur la même console. A l’époque, ces titres représentaient une petite révolution dans le monde de la simulation sportive. Funs et réalistes à la fois, ils étaient enrobés d’une ambiance unique, très ancrée dans leur époque. Ce remake sera plus qu’un jeu de skate, puisqu’il représentera un aperçu de ce qui était à la mode chez les ados au tournant du millénaire.

Ce cocktail fonctionna si bien que les jeux sont devenus mythiques aujourd’hui. Tony Hawk’s Pro Skater 2 est même le deuxième meilleur jeu vidéo de l’histoire du média si l’on en croit Metacritic. La série a connu deux suites de haut niveau puis des spin-off dans le courant des années 2000 avant de sombrer dans la médiocrité. 2020 pourrait signer son grand retour.