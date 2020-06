PS5 : Horizon 2 Forbidden West ne sera pas disponible au lancement de la console

Horizon 2 Forbidden West a été la grosse surprise de la conférence PS5 du 11 juin dernier. Aujourd’hui, le studio néerlandais Guerrilla nous en dit un peu plus sur le futur hit de la console de Sony. Nous apprenons également que le jeu ne sortira pas cette année, mais en 2021.

Sony s’est lâché la semaine dernière en présentant les premiers jeux de sa console PS5, en plus du design de cette dernière. Le jeu star de la soirée a sans conteste été Horizon 2 Forbidden West. Aujourd’hui, le studio Guerrilla, qui développe le titre, nous en dit un peu plus sur ce AAA très attendu.

Comme l’avait fait Capcom avec Resident Evil 8 Village, Guerrilla propose une vidéo dans laquelle le réalisateur du jeu, Mathijs De Jonge, donne plus de détails sur sa création. Horizon 2 Forbidden West reprendra bien évidemment là où le premier jeu s’était arrêté, mais permettra également à ceux qui n’y ont pas joué de se plonger rapidement dans son univers.

Aucun temps de chargement

Horizon met en scène un futur lointain où l’humanité est revenue à l’âge de pierre et vit dans les ruines de l’ancien monde. Un monde qui appartient maintenant aux machines. Aloy, l’héroïne, entamera cette fois un voyage vers l’ouest, pour atteindre l’océan Pacifique afin d’arrêter une étrange menace.

Ce monde ouvert sera plus grand que celui du premier volet, qui en imposait déjà. Plus que des grandes plaines, Guerrilla a essayé d’ajouter un côté sous-marin à l’aventure, avec le fond des rivières et océans explorables. Ce monde gigantesque profitera des capacités du SSD de la PS5, selon De Jonge, qui annonce qu’il n’y aura aucun temps de chargement. Il sera possible de passer d’un bout à l’autre de la carte presque instantanément. Séduisant sur le papier, mais il faudra voir si la promesse sera tenue.

Le réalisateur termine la vidéo en annonçant la date de sortie d’Horizon 2. Il ne faudra pas l’attendre pour la sortie de la PS5, puisqu’Horizon 2 Forbidden West sera disponible dans le courant de l’année 2021.