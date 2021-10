Far Cry 6 : Google Stadia est le meilleur système pour jouer en coop, voici pourquoi

Le nouveau jeu phare d’Ubisoft, Far Cry 6, propose comme l’opus précédent un mode multijoueur en coopération, qui est parfait pour jouer entre amis. Stadia pourrait bien être le meilleur endroit pour jouer à deux, grâce à la fonctionnalité Stream Connect.

Yara est une île magnifique, pleine de choses à faire, mais pour les joueurs qui n’aiment pas jouer seuls, le jeu propose également un mode coopératif. En effet, comme sur Far Cry 5 avant lui, vous pourrez affronter le régime oppressif d'Anton Castillo avec un ami en coopération en ligne.

Les joueurs de Far Cry 6 vont avoir un gros avantage sur Stadia par rapport aux autres plateformes lorsqu’ils joueront avec leurs amis, puisque le jeu est compatible avec une des meilleures fonctionnalités de Google, le Stream Connect.

Qu’est-ce que le Stream Connect, la fonctionnalité phare de Stadia ?

Pour ceux qui ne le savent pas, la fonctionnalité Stream connect vous permet à vous et à vos coéquipiers de voir l'écran des autres pendant que vous jouez. Cette fonctionnalité est idéale pour les jeux en coopérations, puisqu’il vous est possible de savoir exactement où en sont vos coéquipiers et ce qu’ils sont en train de faire. Cette technologie est notamment déjà présente sur d’autres jeux tels que Orcs Must Die 3, Ghost Recon: Breakpoint ou encore Tom Clancy’s The Division 2.

Pour rappel, vous ne pourrez pas accéder au mode co-op dès le premier lancement du jeu. En effet, il vous faudra au préalable passer par un certain nombre d'étapes et de tutoriels. Progressez donc dans la campagne principale, et en une heure et demie de jeu environ, vous devriez être arrivés à une mission nommée “Du or Die” qui vous permettra de débloquer le fameux mode coopératif.

C’est d’ailleurs peut-être le meilleur moment si vous n’avez toujours pas essayé Stadia, puisque Google offre en ce moment une manette et un Chromecast ultra pour le prix d’un jeu. Far Cry 6 est disponible au prix de 69,99 euros, ce qui vous permet d’être éligible à l’offre. S’il s’agit de votre premier achat, vous pouvez également bénéficier de 10 euros de réduction, le jeu vous revient donc à 59,99 euros.